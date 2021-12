Freizeit Die Stadt Frauenfeld hat den 40. Anerkennungs- und Förderpreis verleiht Jörg Bernhard, Leiter des Kindertheaters Floh, bekam den Anerkennungspreis. Er leitet das Theater, bei dem sich rund 50 junge Leute engagieren. Den Förderpreis erhielt die Tanzschule Rock Academy, die seit sechs Jahren besteht.

Die Stadt Frauenfeld zeichnete Jörg Bernhard, Leiter des Kindertheaters Floh, mit dem Anerkennungspreis aus und die Tanzschule Rock Academy mit dem Förderpreis. Bild: Tobias Garcia

An der Verleihung des Anerkennungs- und Förderpreises der Stadt Frauenfeld vom Freitagabend, 3. Dezember, im Rathaus wurde getanzt und geschauspielert. Die ausgezeichneten Mitglieder des Kindertheaters Floh sowie die Tänzerinnen und Tänzer der Rock Academy zeigten Kostproben ihres Könnens. Stadtpräsident Anders Stokholm zeigte sich beeindruckt:

Anders Stokholm, Frauenfelder Stadtpräsident. Bild: Andrea Tina Stalder (10.11.2021)

«Beim Theater hätte ich vielleicht früher noch mitmachen können, beim Tanzen aber definitiv nicht.»

Er dankte den Aktivmitgliedern der Vereine und den Ehrenamtlichen, ohne die ein solch aktives Vereinsleben nicht möglich wäre. «Ich weiss, dass ihr keine besondere Auszeichnung erwartet habt. Dem Stadtrat ist es jedoch wichtig, dass wir Menschen und Organisationen, die so viel für junge Leute und das sportliche, kulturelle und soziale Leben in Frauenfeld machen, ehren.»

Die Tänzerinnen und Tänzer der Rock Academy präsentieren ihr Können. Bild: Tobias Garcia

Kein Stillstand beim «Floh»

Laudator Roberto Gelmetti sagte, Jörg Bernhard habe den Anerkennungspreis «auf jeden Fall verdient». Er erinnerte an die Anfangszeit, als er, Gelmetti, als Präsident der Laienbühne Frauenfeld seinen alten Schulkameraden Bernhard anfragte, ob er nicht das vor dem Aus stehende Kindertheater mit rund 15 schauspielernden Kindern übernehmen wolle.

Jörg Bernhard, Leiter des Kindertheaters Floh, erhält den Anerkennungspreis. Bild: Tobias Garcia

Dieser sagte zu und machte innert weniger Jahre aus der serbelnden Märchenbühne ein modernes Kindertheater, das heute an die 50 junge Menschen aus dem ganzen Thurgau in vier Gruppen zählt. Dies führe dazu, dass oft verschiedene Projekte gleichzeitig laufen. «Während die eine Gruppe den letzten Schliff für ein Musical erhält, probt eine andere schon das nächste Stück», so Gelmetti. Bernhard sei ein nimmermüder Schaffer, der motiviere, organisiere und auch viele Lieder und Stücke selbst komponiere. Bernhard selbst gab das Lob gerne an die Helfenden weiter:

«Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich.»

Die Mitglieder des Kindertheaters zeigen, was sie einstudiert haben: Globi geht in Begleitung eines Professors auf eine Forschungsreise nach Madagaskar. Bild: Tobias Garcia

Vieles haben in den ersten sechs Jahren ihres Bestehens auch die Mitglieder der Rock Academy geleistet. Der Tanzverein hat sich nicht nur zur grössten Rock-’n’-Roll-Schule der Schweiz entwickelt, sondern auch zu einem Sportverein, der ganz vorne bei nationalen Turnieren mittanzt. Hanu Fehr, Präsident des Sportnetz Frauenfeld, wertete den Förderpreis für die Rock Academy als «absolut verdient».