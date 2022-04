Freizeit Der Saisonstart am Hüttwilersee kann kommen, aber das neue Badehüsli steht erst 2023 – der Zeitplan war zu optimistisch Weil zuerst noch Nutzungsverträge mit Grundeigentümern aktualisiert werden müssen, ist die Baueingabe für das neue Badehüsli im Strandbad am Hüttwilersee noch nicht erfolgt. Der Holzbau ist voraussichtlich erst auf den Saisonstart 2023 in Betrieb. Dafür hat das Badibeizli dieses Jahr eine neue Geschäftsführerin, die zuletzt in der Berggastronomie gearbeitet hat.

Trotz Wolken in Vorfreude auf den Saisonstart: die Pächter Sammy Baer und Christa Schneider mit den Gemeinderäten Mike Fritschi, Evelyne Hagen sowie der Strandbadbeizli-Geschäftsführerin Sabrina Heydecker. Bild: Mathias Frei

Es friert einen beim Gedanken daran – grad bei den aktuellen Temperaturen. Aber es gibt ganz eingefleischte Schwimmfreunde, die Sommer wie Winter ihre Längen ziehen im Hüttwilersee. Offizieller Saisonstart im Strandbad am Hüttwilersee ist aber erst diesen Sonntag, 1. Mai. Zwar richten sich die Betreiber der Badibeiz, Christa Schneider und Sammy Baer von der Uferlos-Strandbar in Stein am Rhein, bereits ein. Aber noch nicht im neuen Badehüsli. Dabei war doch vergangenes Jahr alles reibungslos über die Bühne gegangen. Im Januar 2021 genehmigte das Hüttwiler Stimmvolk einen Projektierungskredit über 45’000 Franken. Und im Juni desselben Jahres kam auch der Baukredit von 910'000 Franken mit grosser Mehrheit an der Urne durch.

Visualisierung des geplanten neuen Badihüsli. Bild: PD/Bauatelier Metzler

Geplant war aus der Feder des einheimischen Bauateliers Metzler ein zweckmässiger Holzbau mit Garderobengebäude, sanitären Anlagen und Beizli/Kiosk. Evelyne Hagen, zuständige Gemeinderätin für das Strandbad, hatte nach der erfolgreichen Abstimmung von Juni 2021 die Hoffnung, dass man den Neubau auf den Saisonstart 2022 eröffnen könne. Sie betreut das Projekt gemeinsam mit Gemeinderat Mike Fritschi (Ressort Liegenschaften).

Nicht mal kleinste Verzögerungen es hätte geben dürfen

Fritschi sagt nun: «Unser Zeitplan war sehr optimistisch.» Das ehrgeizige Ziel wäre es gewesen, im Herbst 2021 nach Saisonschluss mit den Abbrucharbeiten zu beginnen. Hagen ergänzt, dass man sich aber trotz detaillierter Vorbereitungsarbeiten und ausführlicher Abklärungen bewusst gewesen sei, dass kleinste Ereignisse den Baustart verzögerten. So kam es dann auch.

Strandbad Hüttwilersee

Wie Hagen sagt, hätten alte Nutzungsverträge zwischen den Grundeigentümern und der Gemeinde zu Unklarheiten geführt. Sie mussten aktualisiert werden. So konnte die Baueingabe nicht rechtzeitig erfolgen. Dazu muss man wissen, dass das Land, auf dem das Strandbad steht, privaten Eigentümern gehört. Nur die bauliche Infrastruktur befindet sich im Besitz der Gemeinde.

1. Mai bis Mitte September Ab diesem Sonntag, 1. Mai, ist das Strandbad am Hüttwilersee offiziell geöffnet, bei schönem Wetter täglich ab 10 Uhr bis sicher 20 Uhr. Ab Saisonbeginn zahlen Besucherinnen und Besucher Parkgebühren. Erwachsene zahlen vier Franken Eintritt, Kinder zwischen fünf und 15 nur deren zwei Franken. Der Feierabendschwumm ab 18 Uhr kostet noch die Hälfte. Offen ist das Strandbad je nach Wetter bis Mitte September. Garderoben sind vorhanden. Es gibt einen 40 Meter langen Kies-/Sandstrand, ein Floss und eine Sprunganlage im See. Am Brätelplatz kann man auch selber eine Wurst grillieren. Nebst einer Liegewiese stehen auch ein Spielplatz und ein Beachvolleyfeld zur Verfügung. Gummiboote und Stand-up-Paddels sind auf dem See verboten. Zu beachten ist, dass sich das Strandbad in einem Naturschutzgebiet befindet. (ma)

Der aktualisierte Bauplan sieht nun vor, dass diesen Sommer die Auflage des Bauprojekts erfolgt. Nach Saisonschluss im Herbst soll der Abbruch der alten Anlage erfolgen, zudem sollen 2022 auch noch die Fundationsarbeiten gemacht werden. So will man dann im nächsten Jahr mit dem Hochbau beginnen. Damit das Badehüsli spätestens auf den Saisonstart am 1. Mai 2023 in Betrieb genommen werden kann. Am Projekt ändert sich nichts.

«Wir waren in der Zwischenzeit aber nicht untätig.»

Das sagt Fritschi. Man habe das Projekt bereits bei den kantonalen Ämtern zur Vorprüfung eingereicht, damit bei der Baueingabe keine unerwarteten Überraschungen auftreten. Die Rückmeldungen waren positiv, kleine Abweichungen konnten bereits bereinigt werden.

Das Strandbad am Hüttwilersee. Bild: Andrea Stalder

Vergangenes Jahr sei finanziell ein Reinfall gewesen, sagt Evelyne Hagen. Das lag auch daran, dass das Strandbad länger überschwemmt war. Dieses Jahr soll es nun besser werden, so die Hoffnung der Gemeinderätin. Denn beim Strandbad handelt es sich um einen Eigenwirtschaftsbetrieb, der sich selbst refinanzieren muss. Den Rahmen für einen hoffentlich erfolgreichen Badesommer bieten seit 2018 die Betreiber der Uferlos-Strandbar in Stein am Rhein, die auch die dortige Badi und die Rhybadi Diessenhofen bewirtschaften. Neu mit an Bord ist die Geschäftsführerin des Hüttwiler Badibeizli, Sabrina Heydecker. Sie hat zuletzt drei Jahre im Berggasthaus Aescher gearbeitet.