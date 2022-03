18 Bahnen, eine Gruppe und ein Ziel: Neue Fussballgolf-Anlage in Müllheim steht für die breite Bevölkerung bereit

Spielfeld frei für Fussballgolf Thurgau: Am 3. April eröffnet in Müllheim die neue Fussballgolf-Anlage der Thurgauer Kantonalbank (TKB), die erste in der Ostschweiz. Ab sofort können Zeiten reserviert werden.