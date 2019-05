«Freie Wochenenden kommen momentan eher selten vor»: Junge Thurgauer Schreinerin bereitet sich auf «WorldSkills» vor

Samanta Kämpf wurde am 20. Januar 2000 geboren. Sie wuchs in Dettighofen, Gemeinde Pfyn, auf, wo sie heute immer noch lebt. Sie wohnt noch bei ihren Eltern und hat einen älteren Bruder. Sie ging in Hüttwilen in die Sekundarschule. Ihre Ausbildung absolviert sie als Schreinerin in der Herzog-Küchen AG, wo sie sich aktuell im vierten und letzten Ausbildungsjahr befindet. Ausserdem ist sie im Schreiner-Nationalteam. Ende August 2019 wird Kämpf die Schweiz bei den «World-Skills» vertreten, einem Leistungsvergleich von nicht akademischen Berufen. Die diesjährigen finden im russischen Kasan statt.