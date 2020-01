Freddy Stettler ist der «Münchwiler des Jahres» Gemeinderat Manfred Filliger hält die Laudatio für den Fredy Stettler, der für sein vielseitiges Engagement im Bezirkshauptort geehrt wurde.

Gemeinderat Manfred Filliger gratuliert Freddy Stettler zum Titel «Münchwiler des Jahres 2020». (Bild: Christoph Heer)

Jede Hinterthurgauer Gemeinde lädt Anfang Jahr zu einem Neujahrsapéro ein. So auch Münchwilen. Doch hier wird nebst der Abwicklung von Ansprachen und Musik, auch ein Münchwiler des Jahres gewählt. In diesem Jahr ist es Freddy Stettler, ein Mann, der sich für andere starkmacht und Hilfe anbietet, wo Hilfe nötig ist.

Freddy Stettler verkörpert die Person, welche nicht sich selber in den Vordergrund stellt, sondern vermehrt im Hintergrund aktiv ist und dort unterstützt, wo seine Hilfe benötigt wird. Einst christlich erzogen, hat er im Laufe seines Lebens gelernt mit Demut und Empathie auf seine Mitmenschen – oft sind das psychisch und physisch Beeinträchtigte – einzugehen.

«Ich habe auch stets mein eigenes Leben gelebt, aber dann schon früh gemerkt, dass man mit Liebe und Zuneigung viel weiterkommt, insbesondere dann, wenn es um Menschen geht, welche es nicht so gut haben», sagt Freddy Stettler kurz nach seiner Wahl.

Für Stettler beginnt ein neuer Lebensabschnitt

1949 kam der allseits beliebte Geehrte auf die Welt, wohnt seit 50 Jahren in Münchwilen und freut sich auf einen neuen Lebensabschnitt – trotz Wehmut. «Das stimmt. Ich habe hier so viele Wurzeln geschlagen und unglaublich viele Freunde. Doch was ich früher selbst immer predigte, also vom Loslassen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen, passiert nun mir und meiner Frau.» Stettlers werden Münchwilen noch in diesem Jahr in Richtung Winterthur verlassen.

Die Laudatio für die Wahl hielt, anlässlich des Neujahrsapéros in der Aula Kastanienhof, wiederum Gemeinderat Manfred Filliger. Er hat sich über Freddy Stettler schlaugemacht und wusste viel Interessantes aus dem bewegten Leben des neuen Münchwiler des Jahres zu berichten.

Ein Slogan, welcher Freddy Stettler am nächsten kommt, könnte laut Filliger lauten: «Wer Freude vermittelt, erntet ein Vielfaches davon. Er hat sich seit Jahrzehnten für unsere Mitmenschen eingesetzt: sei es nun als Fahrer für Mahlzeitendienste oder beeinträchtigte Kinder, Behördemitglied der Evangelischen Kirchgemeinde, als Rollstuhlbusfahrer für unser Alterszentrum, als wichtige Begleitung von Menschen die an Demenz erkrankt sind, Gründungsmitglied des Vereins Villa Sutter, helfende Hand für die hiesige Spitex und vieles mehr.»

Freddy Stettler stelle sich unnachahmlich in den Dienst Anderer. «Bravo.» Die Worte von Gemeinderat Filliger treffen auch den frisch Gekrönten mitten ins Herz. So sagt Freddy Stettler, dass er in diesem Moment perplex sei und ihm gar nicht mehr bewusst ist, was er alles gemacht hat und ergänzt augenzwinkernd:

«Ich bin überwältigt und ungemein dankbar. Ich wurde aber heute von meiner Frau Ruth – wie schon so oft – dazu genötigt, heute an diesem Anlass teilzunehmen, doch es hat sich gelohnt.»

Fredy Steller und seine Frau werden nach ihrem Weggang den Münchwilern fehlen. Es sei ein Paar, das seinesgleichen suche, helfe und ackere. Ein Paar, das wisse, dass es im Leben um mehr als nur Geld, Business und Wohlstand gehe. Das hätten die beiden in der Vergangenheit oft genug bewiesen, waren sich die Anwesenden einig.