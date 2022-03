Frauenfeld Frauengemeinschaft der ­Katholischen Pfarrei St. Anna übt sich in Line Dance Sie denken schon an eine Aufführung am Frauenfelder Mittsommerfest: 30 Frauen der Frauengemeinschaft der ­Katholischen Pfarrei St. Anna haben einen Line Dance-Kurs gestartet.

Die Frauen haben sichtbar Spass am Line Dance. Bild: Manuela Olgiati

«Gemeinsam, begeistert, beschwingt» – ganz nach ihrem neuen Jahresmotto gestaltete die Frauengemeinschaft der ­Katholischen Pfarrei St.Anna Frauenfeld ihre Kick-off-Veranstaltung mit einem Line Dance-Kurs. Vor dem Tanz gab es eine Stärkung beim Apéro. Monika Leutenegger, Präsidentin der Frauengemeinschaft St.Anna begrüsste am Samstagnachmittag, 5. März, 30 Frauen in der Scheune von Maja Kübler in Gerlikon.

Gastgeberin Maja Kübler und die Vorstandsfrauen der Frauengemeinschaft St. Anna: Susanne Müller, Präsidentin Monika Leutenegger und Saskia Guler. Bild: Manuela Olgiati

Der Verein umfasst 250 Frauen, die sich für soziale und gesellige Anlässe engagieren. Vorstandsmitglied Susanne Müller blickte zurück auf das vergangene Jahr unter dem Motto «von Frau zu Frau – wundervoll ungeschminkt». Wegen der Pandemie war die Anzahl durchführbarer Veranstaltungen stark eingeschränkt.

Mit dem Tanzen erfüllt sich ein Wunsch

Mit dem Projekt «Herzensangelegenheiten» erfüllen die Vorstandsfrauen Wünsche. Müller sagte: «Erzählt uns eure Idee, wir entwickeln diese weiter und setzen sie um.» So erfüllt sich auch der Wunsch des Tanzens. Die Frauen wurden von Angela Pirolt von «Morningstar Line Dance» in die ersten Schritte des Line Dance eingeführt.

Die Frauen üben in einer Scheune in Gerlikon Line Dance. Bild: Manuela Olgiati

Line Dance ist eine choreografische Abfolge von Schritten, getanzt wird in einer Linie. Der Tanz ist durch die europäischen Einwanderer in die USA im 19. Jahrhundert geprägt worden. «Ah Si», ist ein Tanzstil, die «Jazzbox» eine Zähleinheit von vier Schritten. Die Frauen bewegten sich zur Musik beschwingt auf dem hölzernen Tanzboden. «Wir beginnen mit einfachen Schritten», sagt die Tanzleiterin. Und schon war der Anfang eines Kurses für eine Aufführung am Frauenfelder Mittsommerfest vom 18. Juni gemacht.