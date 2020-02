Frauenfelder Vorstadtquartier leidet unter dem illegalen Schleichverkehr Mitglieder des Quartiervereins Vorstadt ärgern sich über den Schleichverkehr wegen der Grossbaustelle bei der St.Gallerstrasse. Bei der Jahresversammlung zu reden gaben auch säumige Zahler.

Ein Stuhl ist leer: Der Vorstand des Quartiervereins, bestehend aus Stefan Abate, Kati Schwaiger, Präsident Hanspeter Kanz, Martin Herzog und Martin Schlaf, würde sich über Zuwachs freuen. (Bild: Rahel Haag)

«Da muss man doch etwas machen», sagt ein Mann an der Jahresversammlung des Quartiervereins Vorstadt am vergangenen Freitagabend. Er stört sich am Verkehr auf der Algisserstrasse zwischen dem Restaurant Promenade und dem Kindergarten.

Dort herrscht Fahrverbot – mit dem Vermerk «Zubringerdienst gestattet». Seit aber der Verkehrsknoten St.Gallerstrasse und Markstrasse saniert wird, würden viele Lenker das Verbot ignorieren. «Das wollte ich einfach mal deponieren», sagt er und blickt zu Stadtrat Fabrizio Hugentobler.

Meldung an Verkehrskomission

In den «Zehn Minuten des Stadtrats» hatte Hugentobler noch gesagt, dass er das Thema Verkehr nicht «gross antönen» wolle. «Mir ist auch aufgefallen, dass sich die Situation stark verschärft hat», sagt er nun. Dieser Abschnitt der Algisserstrasse sei Teil seines Arbeitswegs.

«Heute wurde kontrolliert», wirft Kantonsarchäologe Hansjörg Brem, der ebenfalls im Quartier wohnt, ein. «Mindestens zwei hat’s erwischt.» Er habe vor kurzem eine Meldung an die Verkehrskommission gemacht.

Aufruf an säumige Zahler

Vor dieser Diskussion hatten die 46 anwesenden Mitglieder einstimmig die Jahresrechnung 2019, die mit einem Überschuss von 537 Franken schliesst, genehmigt. Dasselbe gilt für das Budget 2020, das einen Verlust von 650 Franken vorsieht. «Auch im vergangenen Jahr haben leider rund 30 Mitglieder ihren Jahresbeitrag von 20 Franken nicht bezahlt», sagt Präsident Hanspeter Kanz und bittet um mehr Disziplin.

Zum Schluss der Versammlung zückt ein Mitglied sein Portemonnaie, geht auf Kassier Martin Schlaf zu und drückt diesem ein rotes Nötli in die Hand.