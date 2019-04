Frauenfelder Stadtrat Urs Müller heuert neu in der Stadt Wil an Urs Müller wird neuer Departementsleiter Bau, Umwelt und Verkehr der Stadt Wil. Ende Mai verlässt der 45-Jährige nach 14 Jahren den Frauenfelder Stadtrat.

Urs Müller im Amt als Frauenfelder Stadtrat, Vorsteher Departement Bau und Verkehr. (Bild: Donato Caspari)

(pd/sko) Der Stadtrat von Wil hat Urs Müller zum neuen Departementsleiter Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) gewählt. «Urs Müller wird seine Tätigkeit für die Stadt Wil ab Mitte Juni aufnehmen», heisst es in einer Mitteilung der Äbtestadt.

Müller wird per Ende Mai als CH-Vertreter aus dem Frauenfelder Stadtrat ausscheiden, in welchem er sich während 14 Jahren als Vorsteher des Departements Bau und Verkehr einsetzte. Für die neue Legislatur übernimmt dieses der neugewählte Stadtrat Andreas Elliker (SVP).

Urs Müller sei durch seine Ausbildung zum diplomierten Kulturingenieur ETH und seine bisherigen Tätigkeiten beim Thurgauer Amt für Geoinformation und bei der Stadt Frauenfeld bestens mit den Aufgabenbereichen des Departements BUV vertraut. «Durch seine langjährige Tätigkeit in der Verwaltung und seine Erfahrungen mit dem Parlamentsbetrieb in Frauenfeld bringt er willkommene Kompetenzen in seine künftige Tätigkeit mit», heisst es weiter.

In Wil wird Müller die Nachfolge des bisherigen BUV-Leiters Philipp Dörig übernehmen.