Frauenfelder Stadtrat erteilt grünes Licht fürs Open Air 2019

Rap-Grobian Travis Scott und die Ananas-Dramatiker Rae Sremmurd folgen auf Eminem am Open Air Frauenfeld

Die Organisatoren des Open Airs Frauenfeld haben am Dienstagvormittag erste Künstlernamen zum Line-Up 2019 bekannt gegeben. Unter ihnen befinden sich einige Altbekannte. Der US-Amerikaner Travis Scott etwa spuckte bei seinem Auftritt 2015 in Frauenfeld einen Zuschauer an, nachdem ihm dieser einen Schuh klauen wollte.