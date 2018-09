Frauenfelder Stadtpräsident Stokholm zum Ja für Busbahnhof: «Ich habe mit einem Behördenreferendum gerechnet.»

Der Frauenfelder Gemeinderat hat am Mittwochabend einem Grundstückverkauf für 5,7 Millionen Franken an den Reiseveranstalter Twerenbold trotz Widerstand von Anwohnern grossmehrheitlich zugestimmt. In der Gemeinderatssitzung hagelte es aber auch viel Kritik. Stadtpräsident Anders Stokholm zeigt sich erleichtert über die Mehrheit, auch wenn das Projekt immer noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist.