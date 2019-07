Frauenfelder Stadtbuslinie 5 soll neuerdings bis ins Walzmühlegebiet verkehren Der Frauenfelder Stadtrat will die Buslinie 5 in Richtung Süden erweitern und den Takt erhöhen. Dafür unterbreitet er nun dem Gemeinderat einem Kredit über 1,1 Millionen Franken für eine vierjährige Versuchsphase. Samuel Koch

Der Frauenfelder Stadtbus legte 2018 insgesamt knapp 670'000 Fahrplankilometer zurück. (Bild: Andrea Stalder)

Stichtag ist die Fahrplanänderung am 15. Dezember. Ab dann soll die Stadtbuslinie 5 versuchsweise für vier Jahre vom Bahnhof zur Walzmühle geführt und das bestehende Angebot zwischen Bahnhof und Langfeldkreisel ausgebaut werden, wenn es nach dem Gusto des Stadtrates geht. Deshalb legt er jetzt dem Gemeinderat eine Botschaft über einen Bruttokredit in Höhe von insgesamt 1,1 Millionen Franken vor.

Der Stadtrat erachtet es gemäss Botschaft als sinnvoll, das Langdorf und Walzmühleareal als Gebiete «mit Entwicklungspotenzial frühzeitig und gut mit dem öffentlichen Verkehr zu erschliessen», womit ein weiterer Schritt zum festgesetzten Ziel des Mobilitätskonzepts 2030 erreicht werde. «Die Wirtschaft wird von diesem Angebot profitieren, und die Attraktivität von Frauenfeld als Wohn- und Arbeitsstandort gewinnen», schreibt der Stadtrat.

Nachfrage im Langdorf kontinuierlich gesteigert

Heute verläuft die Linie 5 im Halbstundentakt vom Bahnhof ostwärts ins Juch bis zur Haltestelle «Im Alexander», nachdem das Volk 2014 den Versuchsbetrieb mit der Umsetzung des Stadtbuskonzepts in ein Definitivum führte. «In den letzten Jahren ist die Zahl der einsteigenden Fahrgäste kontinuierlich gewachsen», schreibt der Stadtrat, auch dank der im Langdorf erfolgten Ansiedlungen von Arbeitsplätzen und Einkaufszentren (Allmendcenter, Multiplex).

So präsentiert sich der aktuelle Liniennetzplan in Frauenfeld. (Bild: PD)

Obwohl vertiefte Machbarkeitsstudien mit den SBB zeigten, dass ein zielführender Bau einer S-Bahnhaltestelle im Langdorf frühestens mit dem Bahnausbauschritt 2035 möglich wird, will der Stadtrat das Entwicklungsgebiet im Osten mit dem Stadtbus besser erschliessen und deshalb den Takt der Linie 5 zumindest bis zum Langfeldkreisel von Montag bis Freitag auf vier Verbindungen pro Stunde erhöhen. Die Fahrten bis «Im Alexander» würden im Halbstundentakt weitergeführt werden.

Das historische Walzmühleareal entwickelt sich laut Stadtrat zu «einem modernen, durchmischten Gewerbe- und Wohnpark» mit 1000 Raumnutzenden (Einwohner und Angestellte), auch wegen Grossfirmen wie Sigg und Zur Rose. «Zudem sind zusätzliche Wohnüberbauungen nördlich des Walzmühleareals in Planung», schreibt er. Die Standorte der Firmen gelten heute gemäss Bundesamt für Raumentwicklung als unerschlossen. Der Stadtrat meint:

«Damit widerspricht die Situation im Gebiet Walzmühle den Zielen und Grundsätzen des Mobilitätskonzepts 2030.»

Das Ziel darin sei, den künftigen Mehrverkehr auf den öffentlichen sowie den Fuss- und Veloverkehr zu verlagern. Mit dem Gewinn von insgesamt 66'000 Einsteigern pro Jahr auf der erweiterten Buslinie 5 würde die Stadt von jährlich 10'000 Autofahrten entlastet werden.

Taktverdichtung ohne zusätzliche Investitionen

Die Erschliessung des Walzmühleareals benötigt eine Fahrzeit von 14 Minuten, weshalb die derzeitige Standzeit der 5er-Linienbusse am Bahnhof nicht für den vorgesehenen Ausbau genügt. Weil deshalb zusätzlich ein typenähnlicher Bus der Postauto AG eingesetzt werden muss, könnte die durch den Halbstundentakt neue Standzeit von 16 Minuten am Bahnhof für die Verdichtung des Angebots zwischen Bahnhof und Langfeldkreisel genutzt werden. Diese Taktverdichtung entspräche dem Samstagsangebot der Linie 5 und wäre ohne zusätzliche Investitionen möglich.

In Richtung Walzmühle via Hauptpost, Schlosspark und Ochsen entlaste die Linie 5 die Linie 2. Auf der neuen Strecke sind drei neue Haltstellen geplant: bei der Verzweigung Walzmühle-/Talackerstrasse, auf der Höhe des alten Fabrikgebäudes der Walzmühle und im Bereich der Firma Zur Rose.

«Die An- und Abfahrtszeiten in Richtung Walzmühle passen in das Umsteige-Rendezvous zwischen Stadtbus, Postauto, Frauenfeld-Wil-Bahn sowie Fernverkehr.»

Die Verbindung von und in Richtung Langfeldkreisel wiederum biete Anschluss an die S-Bahnen und die Stadtbuslinien 1, 2 und 3.

Zur Rose beteiligt sich an den Zusatzkosten

Die Firma Zur Rose beschäftigt als grösster Arbeitgeber im Walzmühlegebiet rund 500 Mitarbeitende und hat sich nach einer Mitarbeiterbefragung bereiterklärt, sich an den gesamthaften Zusatzkosten von 1,1 Millionen mit 100'000 Franken zu beteiligen und ihre Mitarbeitenden mit einem Beitrag an ein ÖV-Abo zu unterstützen.

«Um das Angebot breit abzustützen und bekannt zu machen, werden auch Gespräche mit anderen Firmen stattfinden», meint der Stadtrat. Zudem beteiligt sich der Kanton am Defizit des Angebotsausbaus, das auf jährlich knapp 2,3 Millionen Franken ansteigt.

«Der politisch mehrfach geforderte Kostendeckungsgrad von 50 Prozent wird mit diesem zusätzlichen Angebot gesamthaft weiterhin erreicht.»

Stimmt zunächst der Gemeinderat der vierjährigen Versuchsphase zu, könnte das Stimmvolk voraussichtlich im Herbst 2022 über die definitive Einführung per Fahrplanwechsel 2023 befinden. Obschon der Stadtrat den Ausbau der Linie 5 und die Erschliessung der Walzmühle erst später vorgesehen hatte, erachtet er es «aufgrund der Zusage der Firma Zur Rose, der aktuellen Siedlungsentwicklungen und der geänderten Ausgangslage bezüglich S-Bahnhaltestelle Langdorf als richtig, den Ausbau des Angebots in diesen Gebieten jetzt zu forcieren».