Frauenfelder Schüler dürfen bald raus aus den Containern

Die Schulbürger stimmten für die Gesamtsanierung der Schulanlage Auen im November 2016 einem Baukredit in Höhe von rund 47 Millionen Franken zu. Im August gleichen Jahres erfolgte der Spatenstich. Weil in der ersten Etappe mit der Turnhallenerweiterung beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Vergabe der Baumeister-Arbeiten eingegangen war, verzögerte sich der Baustart um zirka fünf Monate. Unabhängig davon startete Anfang 2018 die Sanierung des Gebäudes Auen 1, das nun unter anderem nach umfangreichen Asbestbeseitigungen in Bälde fertiggestellt wird. Nach den Sommerferien starten die Sanierungsarbeiten am Gebäude Auen 2 sowie dem Werktrakt. Parallel dazu erfolgt derzeit der Bau des Pavillons sowie der unterirdischen Zugänge. Nach den Umgebungsarbeiten am Schluss sollte die Gesamtsanierung im Herbst 2020 abgeschlossen sein. (sko)