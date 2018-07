Frauenfelder Schirme stellen Zürcher in den Schatten

Albert und Luise Glatz-Lätsch gründeten 1895 ihr Schirmatelier an der Rheinstrasse 12. Albert Glatz jr. und Frieda Glatz-Spahn übernahmen 1926 als zweite Generation den Betrieb. 1927 zog das Schirmatelier in die Schlossmühle um. Der Wechsel an den heutigen Standort, den damaligen Neubau an der Neuhofstrasse bei der Kleinen Allmend, erfolgte 1967 unter der dritten Generation Gustav-Adolf und Anne-Marie Glatz-Hausammann. Seit 1993 führen Markus und Christa Glatz-Maurermeier die Firma in vierter Generation. 2006 wurde die zusätzliche Produktionshalle an der Hummelstrasse erstellt.

Heute beschäftigt das Unternehmen rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 40 Millionen Franken, 70 Prozent davon im Export und 30 Prozent im Inland. Seit 2000 ist Glatz in einem Joint-Venture mit einem taiwanesischen Partner mit Produktion an zwei Standorten in China vertreten. Ein zweites Joint-Venture gibt es in Brasilien für den südamerikanischen Markt.

Ihren Erfolg verdankt die Firma laut eigenen Angaben unter anderem den patentierten Entwicklungen, angefangen 1931 mit dem Gelenkschirm «Alexo», der noch heute im Angebot ist. (hil)