Frauenfelder Quartierbewohner schreiben ihre Wünsche auf Asphalt Künstlerin Anna Graber holte mit ihrem «Café des Visions» im Erzenholz die Wünsche der Bewohner im Quartier Erzenholz–Horgenbach–Osterhalden ab. Claudia Koch

Im Erzenholz: Künstlerin Anna Graber mit Mike Wolfensberger, der seine Wünsche aufschreibt. (Bilder: Donato Caspari)

Es lag wohl am Ferienbeginn oder an den drohenden Gewitterwolken: Nur sehr wenige Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Erzenholz–Horgenbach–Osterhalden kamen am Samstagnachmittag bei der Schulanlage Erzenholz vorbei.

Am Tag zuvor wurden einige Wünsche für das Quartier deponiert und sichtbar auf dem Asphalt festgehalten. «Weniger Verkehrslärm», «das Miteinander fördern» und «hier einkaufen, nicht in Konstanz» war zu lesen. Auch ein Besuch von Ronaldo und Messi sowie ein Quartierlädeli wurden gewünscht. Einen Laden wünscht sich auch der 10-jährige Mike Wolfensberger, der zwei weitere Wünsche anbrachte: eine Pizzeria und einen Teenie-Club. «Im betreuten Club sollen sich die Kinder zum Spielen treffen, damit die Eltern einen freien Abend geniessen können», sagte er.

Im Auftrag des Stadtrats

Solche Wünsche sind es, denen Anna Graber, Künstlerin und Forscherin, im Auftrag des Stadtrats in einem Stadtlabor seit dem Mitsommerfest nachgeht. Seit dem 19. Juni hat sie in vier Frauenfelder Quartieren allerhand Eigenes, aber auch Gemeinsames festgestellt:

«Jeder Ort hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Art, auf die Frage ‹Was wünschst du dir für diesen Ort?› einzugehen.»

Der Lindenpark etwa sei ein sehr heterogener Ort, mit Pendlern, Randständigen, Jugendlichen, Familien und Spaziergängern.

Entsprechend vielfältig waren die Wünsche. In Gerlikon staunte sie, wie Menschen aus jeder Generation sich aktiv einbringen. «Eine ältere Frau wünscht sich einen Treffpunkt für den Winter.» In diesem Raum soll man Yogastunden besuchen oder Kino-Filme ansehen können. Eine ansässige junge Frau möchte sich dafür aktiv engagieren, aber es soll schnell vorwärtsgehen, damit auch sie noch davon profitieren kann.



Leute, die sich für die Ideen einbringen wollen, sind für Graber ein wichtiges Element im Projekt der Stadtentwicklung. Sie spricht die Leute auf ihrer Tour nicht einfach an. «Die Besucherinnen und Besucher kommen mit einem formulierten Wunsch zu mir. Daraus entsteht meist ein Dialog mit Lösungsvorschlägen mit anderen Anwesenden.»

Weniger Verkehr und ein Begegnungsort

Zwei Hauptwünsche der vier Quartiere haben sich herauskristallisiert: weniger Verkehr in der Vorstadt und ein Ort für Begegnung. «Die Verkehrsminderung wird im Quartier, besonders jedoch in der Vorstadt gewünscht.

Wobei beide Themen auch kontrovers diskutiert wurden. Für ein älteres Paar ist eine verkehrsfreie Vorstadt mit einem längeren Fussweg verbunden. Und der Lindenpark als Treffpunkt für die Jugendlichen entspricht nicht dem Ruhebedürfnis eines Anwohners. Graber wird abschliessend ein Wandbild, eine Wunschkarte, malen und diese am Kulturtag am 28. September präsentieren.