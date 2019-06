Frauenfelder Löwe flittert in der Steiermark Seit zwei Jahren lebt der im Plättli Zoo geborene Löwe Caesar im Zoo Herberstein in Österreich. Vor kurzem freundete er sich mit der Löwin Amira an. «Mission Nachwuchs» heisst es nun für den etwas scheuen König der Tiere. Stefan Hilzinger

Caesar mit seiner Gefährtin Amira. Die Zeichen stehen auf Nachwuchs. (Bild: PD/Tiergarten Herberstein)

Karin Winkler ist zuversichtlich: «Sie wird Caesar schon aus der Reserve locken», sagt die Marketingleiterin des Zoos Tierwelt Herberstein in Österreich. Caeser sei noch etwas scheu und zurückhaltend. Der im Frauenfelder Plättli Zoo geborene Löwe lebt seit gut zwei Jahren in der Steiermark. Seit kurzem teilt er sein Gehege mit Löwin Amira. «Die Vergesellschaftung hat gut geklappt», sagt Winkler. Amira stammt aus einer Stadt, die wie Frauenfeld für ihr Bier und für ihren Zoo bekannt ist: Aus Pilsen in Tschechien.



Amira ist knapp ein Jahr jünger als der im November 2015 geborene Caesar und im richtigen Alter für eine Familiengründung. So erhofft sich das Team des österreichischen Zoos nun erstmals eigenen Raubtiernachwuchs. Caesar und Amira geniessen ihre Zweisamkeit im eigenen Freigehege und Löwenhaus. Der bereits 17-jährige Senior-Löwe Simba verbringt seinen Lebensabend ungestört in einem separaten Gehege.

Internationale Liste für den Austausch von Zootieren

«Wir waren schon länger auf der Suche nach einem jungen Berberlöwen», sagt Karin Winkler. Fündig wurde der Zoo auf einer Austauschliste für Wildtiere. «Wir sahen, dass der Plättli Zoo einen Löwen abzugeben hatte.» Sobald Caeser alt genug war, sich von seinen Eltern Lisa und Louis zu trennen, kam er in seine neue Heimat.



Geld fliesst bei dieser tierischen Handänderung nicht, wie Experte Martin Wehrle, Kurator des Tierparks Goldau, erklärt. Es bestünden verschiedene internationale Listen und Online-Plattformen für den Austausch von Zootieren. Die meisten Tierparks seien froh, wenn sie Jungtiere, für die sie selbst keinen Platz haben, in gute Hände geben können. «Und dann gibt es natürlich auch Zoos, die Tiere suchen, etwa wenn der Partner eines der Tiere verstorben ist», sagt Wehrle.



Löwin Cleo lebt im Tessin und ist dreifache Mutter

Im November 2015 brachte Löwin Lisa nebst Caesar auch Schwester Cleo zur Welt. Laut Plättli-Zoo-Chef Walter Mauerhofer lebt Cleo im Tessin, im Zoo «Al Maglio» in Magliaso. Sie wurde im Mai 2018 dreifache Mutter. Für Plättli-Zoo-Löwin Lisa ist weiterer Nachwuchs allerdings kein Thema. «Sie bekommt die Pille», sagt Mauerhofer.