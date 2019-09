Frauenfelder Kultur im Dutzend Am nächsten Samstag findet nach 2017 der zweite Frauenfelder Kulturtag statt mit gegen 50 kulturellen Anlässen in allen Sparten der Kunst Stefan Hilzinger

Einige der Köpfe hinter dem Kulturtag: Hans Bissegger (Kunstverein), Beni Pfister (Konzertgemeinde), Stadtpräsident Anders Stokholm, Jens Renn, Petra Cambrosio (beide Eisenwerk) und Otmar Dossenbach (Kunstverein) (Bild: Stefan Hilzinger

Das Wichtigste im Programmheft ist in der Mitte: Der Stadtplan, auf dem alle Kulturorte am zweiten Frauenfelder Kulturtag vom Samstag, 28. September, eingezeichnet sind. «Die Gäste dürfen im ganzen Stadtgebiet pendeln, von einem Ort zum anderen und mit den Kulturschaffenden ins Gespräch kommen», sagt Hans Bissegger.

Der Frauenfelder Architekt gehört als Vertreter des Kunstvereins Frauenfeld zum fünfköpfigen OK des zweiten Frauenfelder Kulturtages. Von morgens um 10 Uhr bis spät in die Nacht läuft wiederum sehr viel, wie der Blick ins rote Heft zeigt. «Es sind vier Dutzend Veranstaltungen und, davon ein Dutzend für Kinder und Familien», quantifiziert dies Stadtpräsident Anders Stokholm anlässlich der Vorstellung des Progamms am Freitag im Eisenwerk.

In nahezu allen Sparten finden die Besucherinnen und Besucher ein Angebot. Der Anlass soll die Schwellenangst nehmen, mal eine Galerie, einen Theaterraum oder einen Konzertsaal zu betreten. Hans Bissegger sagt:

«Der Anlass beweist, dass es einfach nicht stimmt, dass in Frauenfeld nichts los ist.»

Das Eisenwerk ist einer von zwei Hotspots des Kultursamstags. Gleich fünf Anlässe finden dort statt. Eisenbeizer Jens Renn etwa lädt zum Biersilverster ein. «Mit der Hopfenernte endet das Braujahr, und die Brauer feiern diesen Übergang», sagt Renn. Thurtalbräu zeigt die Kunst des Brauens. Im Eisenwerk gibt es etwa auch Theater für die ganze Familie oder als Höhepunkt am Abend ein Konzert mit Lina Button.

Ein weiterer Hotspot ist das Historische Museum mit ebenfalls fünf Anlässen. Mit Ausnahme der Kapelle Bruder Klaus liegen alle Veranstaltungsorte auf Fussdistanz im Stadtzentrum. Alle Anlässe sind kostenlos, auch dank eines Beitrags der Stadt an die Veranstaltung. Sie soll nun alle zwei Jahre stattfinden. «Schade ist einzig, da wir Veranstalter am Samstag kaum Zeit finden, die anderen Anlässe zu besuchen», sagt Bissegger.