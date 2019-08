Frauenfelder Jan Wegmann ist bester Holzhauer der Schweiz

Kettenwechsel in weniger als 10 Sekunden: Ein Frauenfelder ist der Usain Bolt der Forstwarte

Kaum einer wechselt die Kette einer Motosäge so flink wie er: Jan Wegmann aus Frauenfeld schafft das Kunststück in unter zehn Sekunden. 2019 nimmt der Forstwart an der Holzhauermeisterschaft in Luzern teil.