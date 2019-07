Frauenfelder Grossbaustelle betrifft auch die Wiler-Bähnli-Pendler

Der Nationalrat hat Anfang Juni im Rahmen des Bahnausbauschritts 2035 beschlossen, 12,9 Milliarden Franken in die Bahninfrastruktur zu investieren. Davon profitiert auch die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB), die während der Hauptverkehrszeiten ab zirka 2026 im Viertelstundentakt verkehren soll. Die Auswirkungen des Ausbaus auf der Strasse wurden in einer Studie untersucht. So muss das neue Verkehrsregime am Knoten St. Gallerstrasse/Marktstrasse umgesetzt werden, soll die Leistungsfähigkeit der Strassen mit der Takterhöhung nicht verschlechtert werden. (sko)