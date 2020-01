Interview Frauenfelder Fotograf blickt kritisch auf die moderne Welt Hanspeter Füllemann aus Frauenfeld nimmt dieses Wochenende als eine von vier Thurgauern an der bedeutenden Werkschau photoSchweiz in Zürich teil.

Steter Blick aufs Handy: In der Serie Do You Like Changes thematisiert Hanspeter Füllemann die immer schneller voranschreitende technologische Entwicklung. (Bild: PD/Hanspeter Füllemann

Wie sind Sie dazu gekommen, an der Ausstellung in Zürich teilzunehmen?

Hanspeter Füllemann: Die Werkschau photoSchweiz war für mich bis jetzt immer ein wichtiger Anlass als Besucher. Nach der Realisierung der Bildserie, die ausschnittsweise in Oerlikon gezeigt wird, wollte ich die Herausforderung annehmen, mich mit meiner Arbeit dem Urteil des Kuratorenteams zu stellen.

Was stellen Sie in Zürich aus?

In meinem Fotostudio in Wängi ist eine Bildserie in Schwarz/Weiss mit dem Projekttitel «Do You Like Changes» entstanden. Mit nachgestellten Aufnahmen von Statuen auf einem Sockel wird die immer schneller voranschreitende technologische Entwicklung thematisiert. Bleiben wir Menschen im Alten gefangen? Welche Chancen sehen wir in den auf uns einstürzenden Veränderungen? Am besten schaut man sich die grossformatigen Aufnahmen selber an.

Zur Person Hanspeter Füllemann Fotograf Hanspeter Füllemann ist in Steckborn aufgewachsen. Nach dem Lehrerseminar in Kreuzlingen war er seit 1976 als Reallehrer tätig. Bis vor seiner Pensionierung leitete er Koordinationsstelle für Informations- und Kommunikationstechnologien (KICK) an der PHTG Kreuzlingen. Kenntnisse der Fotografie hat er sich autodidaktisch angeeignet. Nächste ausstellung im März 2020 in der Galerie z-Art in Frauenfeld. (hil)

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Schon in meiner Ausbildungszeit am Lehrerseminar in Kreuzlingen beschäftigte ich mich intensiv mit der Fotografie. Mich trieb es an, mit der Kamera zu dokumentieren, Augenblicke festzuhalten. Gleichzeitig konnte ich meinen Blick schulen und als Fotograf Details und Perspektiven entdecken, die andere Personen so nicht unbedingt wahrnehmen.

Warum fotografieren Sie?

Seit 2011 konzentriere ich mich auf die Portrait- und Peoplefotografie. Stehen Menschen vor der Kamera, sind ganz spezielle Fähigkeiten gefragt. Ich lerne unterschiedliche Leute kennen, muss auf die Personen eingehen können und genügend Zeit haben. Nur so entstehen authentische Bilder.

Welches Bild möchten Sie noch gerne machen?

Das eine Bild gibt es nicht. Ich betrachte Fotografie als kreative Reise. Mit der Zeit hat sich ein eigener Stil entwickelt, doch die Reise geht weiter. Neue Ideen werden mit erweiterten Fertigkeiten kombiniert. Nächste Projekte sind bereits geplant.