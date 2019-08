Frauenfelder Filmemacher O'Neil Bürgi vor dem Wettbewerb: «Ich hoffe, dass sich meine schwarze Katze gut schlägt»

Das Trickfilmfestival Fantoche in Baden zeigt in der Kategorie Schweizer Wettbewerb den mehrfach preisgekrönten Animationsfilm «Cat Noir» des 38-jährigen Filmemachers O’Neil Bürgi aus Frauenfeld. Der Kurzfilm handelt von einem Mann, der sich das Leben nehmen will, nachdem ihn seine Frau verlassen hat. Einzige Zeugin seiner Verzweiflung ist die schwarze Hauskatze.