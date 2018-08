Frauenfelder Benefiz-Schlagernacht ist kurz vor «ausverkauft» Diesen Samstag, 25.August, steigt in der Konvikthalle Frauenfeld eine riesige Schlagergaudi. Im Vorverkauf gibt es nur noch wenige Tickets. Und auch Pepe Lienhard schunkelt mit. Deshalb: Schnell zugreifen! Mathias Frei

Einer von vielen Höhepunkten an der Schlagernacht: Sängerin Diana. (Bild: PD)

Sarah Jane und Diana: Sie sind die Königinnen des volkstümlichen Schlagers in der Schweiz – und stehen diesen Samstag, 25. August, auf der Bühne der ersten Frauenfelder Benefiz-Schlagernacht. Wer auch nicht fehlen darf: Reto Scherrer, Mister Samschtig-Jass bei SRF und Lieblings-Thurgauer. So wird die Konvikthalle garantiert zum Schlager-Tollhaus. Und vor der Halle steht zudem ein Zelt mit Festwirtschaft.

Sängerin Sarah Jane tritt in Frauenfeld auf. (Bild: PD)

Nach dem Motto «De Gschneller isch de gschwinder» gibt es nur noch wenige Tickets im Vorverkauf. Wer es spontan mag, für den gibt es am Samstag noch ein kleines Billettkontingent an der Abendkasse. Programmbeginn ist um 18.30 Uhr. Nebst Sarah Jane und Diana, beides Siegerinnen des Schweizer Grand-Prix’ der Volksmusik, sind auch Raimund & Renata sowie Peter Gall an der Gitarre Teil des Abendprogramms. DJ Greg sorgt vor, zwischen und nach den Live-Auftritten für Stimmung. Durch den Abend führt Reto Scherrer.

Hinter der Schlagernacht steht der Kiwanis-Club Thurtal. Der Erlös der Veranstaltung geht einerseits an den Frauenfelder Pumptrack, der vom Kinderrat geplant worden ist, andererseits ans Projekt Lift, das Jugendliche fit für die Berufswelt macht. Übrigens: Auch der bekannte Bandleader und Musiker Pepe Lienhard, der in Frauenfeld wohnt, hat sich mit Ehefrau Christine angemeldet: «Wir kommen, weil wir das Engagement des Kiwanis-Club toll und das unterstützte Projekt sinnvoll finden.»

Vorverkauf: Regio Frauenfeld Tourismus (Telefon 052 721 31 28) und www.schlagernacht-frauenfeld.ch