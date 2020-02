Frauenfelder Behörden sollen früher und besser informierten

Der Gegenstand der Motion hat laut den Gemeinderäten Wetli und Hausammann keinen Zusammenhang zum sogenannten Öffentlichkeitsprinzip, dessen Vollzug der Thurgauer Grosse Rat in nächster Zeit in einem Gesetz regeln wird. Dort geht es um das Recht zur Akteneinsicht für jedermann auf Anfrage hin.

Gegenstand des Vorstosses sei dagegen die Pflicht zu «Information von Amtes wegen». Das heisst, in einem Reglement wird festgehalten, worüber Stadtrat und Amtsstellen von sich aus aktiv Öffentlichkeit herstellen müssen. In diesem Bereich seien die Gemeinden autonom zur Rechtssetzung befugt. (hil)