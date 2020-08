Frauenfelder Altstadthäuser erhalten eine Frischzellenkur Die Sanierungsarbeiten im Innern der altehrwürdigen Liegenschaften am Bankplatz dauern noch bis September.

Die Liegenschaften der Credit Suisse am Frauenfelder Bankplatz. Bild: Samuel Koch

Die Schweizerische Kreditanstalt (SKA) ist heute wohl nur noch den wenigsten wirklich ein Begriff. Die heute allerseits als Credit Suisse (CS) bekannte Bank übernahm die Liegenschaften am Bankplatz 1 bis 3 in der Frauenfelder Altstadt vor 103 Jahren, als sie eben noch SKA hiess und das Handelsgeschäft von der konkursiten Hypothekarbank übernahm. So steht es im Buch «Frauenfelder Gaststätten damals – eine historische Beizentour» von Lokalhistoriker Angelus Hux.

Denn in den altehrwürdigen Liegenschaften im herrschaftlichen Barockbau, mit beachtlichen Steinportalen und grossem Mansard-Walmdach, wie es im Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege steht, schenkten die damaligen Beizer noch im Gasthof Krone oder in der «Palme» Getränke aus.

Lärmintensive Arbeiten neigen sich dem Ende zu

Heute gehen Mitarbeitende der Credit Suisse in den Liegenschaften nördlich des Bernerhauses ihren Finanzgeschäften nach. Andere Flächen sind seit Jahren vermietet.

Seit einigen Tagen nun saniert die CS ihre Innenausstattung, die gemäss Denkmalpflege um 1970 herum letztmals überholt worden ist. CS-Sprecherin Cécile Rietschi teilt auf Anfrage mit:

«Geplant sind eine offenere und modernere Raumaufteilung, die unter anderem den Austausch zwischen den Mitarbeitenden erleichtern soll, sowie damit verbunden die Schaffung zusätzlicher Arbeitsflächen.»

Weil die Bauarbeiter bei den aktuell sommerlichen Temperaturen wohl lieber die Fenster offenlassen, hallt der Lärm seit einigen Tagen durch die Altstadt. «Mieter in den betroffenen Liegenschaften wurden über die bevorstehenden Bauarbeiten informiert», schreibt Rietschi. Zudem seien lärmintensivere Abbrucharbeiten mittlerweile weitestgehend abgeschlossen.

Geht alles nach dem Plan der Bank, dauern die Arbeiten voraussichtlich noch bis Anfang/Mitte September. Sie zeigt sich zufrieden über die Fortschritte: «Der Umbau unterstreicht die Bedeutung dieses traditionsreichen Standorts in der Region.»