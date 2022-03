Frauenfeld Zwei lokale Bands gewinnen den «Frauenfeld rockt»-Contest Am «Frauenfeld rockt»-Contest sind im Eisenwerk am Freitag-, 25. März, und Samstagabend, 26. März, verschiedene Bands aufgetreten. Das Publikum wählte die Sieger, die am 28. Mai im Casino um den Sieg musizieren dürfen.

Die Band Black Rain Reloaded aus Frauenfeld hat am ersten Abend des Contests gewonnen. Bild: Andreas Taverner

Es ist nach 23 Uhr am vergangenen Freitagabend, als Moderatorin Jasmin Barbiero im Eisenwerk den Sieger bekannt gibt. Es ist der erste Abend des «Frauenfeld rockt»-Contests. Aufgetreten sind die Bands Black Rain Reloaded aus Frauenfeld, Köter Thurgau, Protactinium Frauenfeld und Fräeser aus Winterthur. Jede Band hatte rund 45 Minuten Zeit, um die über 100 Besucherinnen und Besucher von sich und ihrem musikalischen Können zu überzeugen. Viele Besucher freuen sich sichtlich, dass praktische keine Einschränkungen wegen Covid mehr gelten.

«Ich bin hier weil es live Musik gibt und das normale Leben wieder zurück ist.»

Das sagt eine Besucherin. Ein älterer Mann besucht die Konzerte, weil er eines der Bandmitglieder von Black Rain Reloaded kennt.

Auch Frauenfelder Sieger am zweiten Abend

Als ehrlich, direkt und laut, stellt Moderatorin Barbiero die Band Fräeser aus Winterthur vor. Noch ist das Publikum zurückhaltend – ausser zwei kleinen Mädchen, die sichtlich ihren Spass haben. Die Winterthurer Band wird als eher spritzig wahrgenommen wird. Als Lokalmatadoren werden Protactinium angekündigt. Als ersten Song präsentieren sie «Take Me Out». Einige Zuschauerinnen und Zuschauer tanzen vor der Bühne, gönnen sich Bier und freuen sich über die Livemusik.

Die Sieger des zweiten Abends des «Frauenfeld rockt»-Contests: die Band Same Old Story. Bild: Andreas Taverner

Die Stimmung wird immer besser. Sie erreicht einen Höhepunkt, als Black Rain Reloaded auftritt. «Ich stimme für sie», meint später ein Besucher. «Sie haben mich überzeugt». Beim anschliessenden Voting entscheidet die grosse Mehrheit gleich: Somit darf Black Rain Reloaded als erste Siegerband am 28. Mai im Casino um den Sieg rocken. Der zweite Abend des Wettbewerbs am Samstag, 26. März, bestreiten Same Old Story aus Frauenfeld, Flector aus Balterswil und Pilots Of The Daydreams aus Bischofszell. Nach fast vier Stunden steht der zweite Sieger am späten Abend fest. Mit sagenhaften 65 Prozent aller Stimmen gewinnt die Band Same Old Story. Speziell dabei ist, dass sie an diesem Tag ihre Premiere begehen.