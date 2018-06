Frauenfeld: Zufahrt Friedhof Oberkirch für Privatverkehr und ÖV gesperrt

Eine Baustellensignalisation. (Bild: Benjamin Manser)

Von Mittwoch, 6., bis und mit Freitag, 8. Juni, muss die Oberkirchstrasse im Abschnitt von der Hofwiesenstrasse bis zum Parkplatz des Friedhofes Oberkirch für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Dies ermögliche das Einbauen des Deckelbelages in diesem Teilabschnitt, wie das städtische Amt für Tiefbau und Verkehr mitteilt. Damit stehen die Bauarbeiten an der Oberkirchstrasse kurz vor dem Abschluss. Weil die Arbeiten witterungsabhängig sind, ist eine zeitliche Verschiebung möglich. Das Amt für Tiefbau und Verkehr bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit den Baumassnahmen verbundenen Unannehmlichkeiten. Das Amt und die beauftragten Bauunternehmungen sind darauf bedacht, die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten und danken im Voraus für das Verständnis. Die Beachtung der Baustellensignalisation hilft, Gefahrensituationen zu vermeiden.

Die Bauarbeiten an der Oberkirchstrasse haben auch Einfluss auf den Stadtbus-Betrieb. So müssen die Buslinien 3 und 23 im besagten Zeitraum umgeleitet werden, wie die Stadtbus-Verwaltung mitteilt. Die Haltestelle «Friedhof» kann während der genannten Tagen nicht angefahren werden. Als Alternative empfiehlt das Amt für Tiefbau und Verkehr, die Haltestelle «Speerstrasse» zu benutzen. Die Linie 23 fährt ab der Haltestelle «Im Moos» direkt zur Haltestelle «Speerstrasse». Die Linie 3 verkehrt den ganzen Tag wie üblich, bedient jedoch die Haltestelle «Friedhof» nicht. Auch hier sind witterungsbedingte Verschiebungen möglich. (red)