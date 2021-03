FRAUENFELD

Seit Februar können bei der Stadt Gesuche für Gelder aus dem städtischen Covid-19-Fonds eingereicht werden. Im vom Gemeinderat bewilligten Fonds befinden sich aktuell 1,26 Millionen Franken, der Gewinn aus der Rechnung 2019. Vergangene Woche machte die Restessbar bekannt, dass ihr Gesuch für eine Unterstützung bei der Miete an ihrem neuen Standort an der Grabenstrasse von der Fachjury gutgeheissen wurde. Die Stadt will auf Anfragen zur Anzahl und der Art von Gesuchen erst im April ausführlicher berichten, wie Peter Koch, Leiter Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung, sowie Stadtpräsident Anders Stokholm unisono sagen. (sko)