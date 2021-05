Frauenfeld Verein Tageshorte blickt auf ein schwieriges Coronajahr zurück Die Jahresversammlung des Vereins Tageshorte Frauenfeld musste schriftlich über die Bühne gehen. Zudem wirkt sich die Pandemie auch auf die Finanzlage aus.

Verkehrsmittel ins richtige Förmli: ein Kind löst ein Holzpuzzle. Bild: Andrea Stalder

(red) Das Jahr 2020 war nicht einfach, wenngleich es gut begonnen hatte. Das schreibt der Verein Tageshorte Frauenfeld. Im Hort Zielacker schraubten die Kinder Hochbeete zusammen, um gemeinsam zu gärtnern. Und im Hort Kurzdorf führten die Kinder das Musical «Dschungelbuch» auf. Und dann kam Covid-19, und anschliessend der Lockdown.

Die Schulen mussten schliessen und manch arbeitende Eltern waren nahe der Verzweiflung. Doch weil der Bund die Horte als systemrelevant einstufte, konnte der Verein Tageshorte Frauenfeld – mit Schutzkonzept – die ganze bange Zeit über weiterhin seine Kinder sicher betreuen und praktisch einen reibungslosen und regulären Tagesbetrieb gewährleisten.

Die Quarantänefälle hielten sich zum Glück in Grenzen, heisst es in einer Mitteilung. Leider gingen aber die Einnahmen zurück, manche Eltern nahmen ihre Kinder völlig aus dem Hort, andere können sich die Ausser-Haus-Betreuung nicht mehr leisten. «Nachdem die Pandemie nun abflacht, werden wir zeitverzögert im laufenden Jahr wegen Corona Verluste schreiben müssen», heisst es weiter. Es sei ein beträchtliches Minus budgetiert. Aber es bleibe wichtig, dass es für die Kinder im Alltag so viel Normalität wie möglich gibt.