Frauenfeld & Untersee Nach den Dauerquerelen bricht politisch Steckborn auf zu neuen Ufern: Und was 2021 in der Region sonst noch bewegt hat Mit mehreren Rücktritten aus der politischen Behörde beginnt in Steckborn ein Neuanfang. In der ganzen Region Frauenfeld & Untersee gab es im vergangenen Jahr einige Höhepunkte. Dazu gibt's einen Zeitstrahl zum Durchklicken.

Roland Toleti, der sich auf dubiose Inserate einer anonymen Gruppierung gemeldet hat, nimmt nach dem zweiten Wahlgang die Gratulationen zu seiner Wahl zum neuen Stadtpräsidenten entgegen. Bild: Donato Caspari (31.10.2021)

Es ist nicht der einzige Knall, der in Steckborn zu hören ist. Aber er ist derart laut, dass er bis auf den Seerücken und im Paradies zu hören ist. Im April dringen Informationen an die Öffentlichkeit, dass es bei den Sozialen Diensten in Steckborn zu mehreren Kündigungen gekommen ist, auch vom langjährigen Leiter und dessen Stellvertreterin.

Es sind nicht die einzigen Abgänge in der Verwaltung, weshalb sich einerseits die Personalkrise zuspitzt und andererseits mit Micha Ruh und Franz Reithofer zwei weitere Stadtratsmitglieder den Hut nehmen. Am 26. April folgt schliesslich der grosse Knall, als der angeschossene Stadtpräsident Roman Pulfer seinen Rücktritt per Ende Mai bekanntgibt.

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn 2019-2021. Bild: Kevin Roth

Umstrittener Fallschirm für den Stadtpräsidenten

Ruhe kehrt damit aber vorerst keine ein, denn bei den Sozialen Diensten übernehmen teure Externe, was zu Mehrkosten für alle beteiligten Gemeinden führt. Und in Steckborn stösst einigen die Lohnfortzahlung für Pulfer bis Ende Jahr sauer auf. Schliesslich beendet der Kanton die Angelegenheit, indem er nicht auf den Rekurs gegen den Stadtratsbeschluss eingeht und Pulfer noch bis Ende Jahr auf der Lohnliste stehen bleibt.

Bis zu den erfolgreichen Ersatzwahlen fürs Stadtpräsidium Ende Oktober nimmt Stadträtin Kathrin Mancuso interimistisch auf dem Stapistuhl Platz, die erst wenige Monate zuvor in die Behörde gewählt wurde. Es ist aber nicht die einzige Vakanz im Stadtrat, denn im Herbst sollten auch Ruh und Reithofer beerbt werden. Drei Kandidaten spienzeln auf zwei Sitze, die bereits im ersten Wahlgang Ende September an Lutfi Lokmani und Stephan Marty gehen.

Nebengeräusche beim Rennen ums Stadtpräsidium

Beim Stapi-Rennen gibt es Nebengeräusche, dessen Entscheidung erst im zweiten Wahlgang fällt. Nach den Kandidaturen von Moritz Eggenberger und Alfred Rickenbach weibelt eine anonyme Gruppierung und schaltet dubiose Inserate, worauf sich mit Patrizio Fusco und Roland Toleti zwei weitere Aspiranten melden. Ende Oktober setzt sich letzterer im zweiten Wahlgang gegen Eggenberger und Sprengkandidatin Doris Bachmann durch, womit der Stadtrat nach Monaten wieder auf politische Geschäfte fokussieren kann.

Nach turbulenten Jahren stehen die Zeichen in Steckborn definitiv auf Neuanfang. Ebenso bei den Sozialen Diensten, wo ab 1. Januar ein neuer Verein seine Arbeit aufnimmt.