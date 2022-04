Frauenfeld «Unfälle gehören dazu»: Rega war am Motocross-Rennen zweimal im Einsatz Im Seitenwagen-Rennen am Ostermontag verletzte sich ein Fahrer so schwer, dass ihn die Rega ins Spital fliegen musste. Für OK-Präsidentin Andrea Läderach gehört das zum Motorsport.

Am Ostermontag fand das Seitenwagen-Rennen statt, während des ein Team schwer verunfallte. Bild: Michel Canonica

Motocross ist ein rauer Sport. Wenn Fahrerinnen und Fahrer mit schnellen Motorrädern um die Kurven röhren, wird es schnell gefährlich. So auch am Ostermontag am Motocross-Rennen in Frauenfeld. Ein Seitenwagengespann stürzte «nach einem sensationellen Start» schwer, wie eine Kommentatorin auf der Facebook-Seite des Teams aus dem Oberaargau schreibt.

Der 21-jährige Fahrer verletzte sich so schwer, dass die Rega ihn ins Spital nach Winterthur flog. Der Rettungsdienst brachte den 20-jährigen Beifahrer ins Spital Frauenfeld, das er mittlerweile bereits wieder verlassen konnte. Bei seinem Teamkollegen war hingegen eine Oberschenkeloperation nötig, die er gut überstanden habe, heisst es auf der Facebook-Seite. Unter dem Beitrag wünschen Dutzende Menschen, darunter auch andere Motocross-Teams, gute Besserung. Das Duo mit der Startnummer 88 nahm nicht zum ersten Mal am Rennen in Frauenfeld teil. Bereits vor drei Jahren gingen die beiden Fahrer gemeinsam im Schollenholz an den Start. Damals beendeten sie ihr Rennen auf dem 12. Rang, dieses Mal schieden sie wegen ihres Unfalls nach der dritten Runde aus.

Rega flog bereits am Samstag

«Solche Unfälle sind nicht schön, aber sie kommen immer wieder vor. Das ist halt Motorsport», sagt Andrea Läderach, OK-Präsidentin des Frauenfelder Motocross-Rennens. Die Veranstalter mussten das Seitenwagen-Rennen nach dem Unfall rund eine halbe Stunde unterbrechen. Bereits am Samstag hatte es laut Läderach bei einem Rennen einen Rega-Einsatz gegeben. Der betroffene Fahrer habe das Spital aber bereits am Sonntag wieder verlassen können. «Grundsätzlich entscheidet der Arzt auf dem Platz, ob es die Rega braucht. Man ruft sie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig», erklärt Läderach. Die Versorgung der Verletzten habe «tipptopp geklappt».

Andrea Läderach ist OK-Präsidentin des Frauenfelder Motocross-Rennens. Bild: PD

So klingt es auch auf der Facebook-Seite des betroffenen Teams, wo eine Bekannte des Teams die «tadellose Abwicklung» der Rega und der Rettungssanitäter lobt. Was der Grund für den Unfall gewesen sein könnte, weiss Läderach nicht. An der Piste könne es nicht gelegen haben: «Der Boden war perfekt.» Überhaupt sei die Strecke in Frauenfeld sehr beliebt, weshalb sich im Schollenholz immer sehr viele Fahrer miteinander messen würden.

Erster Schock ist vorüber

Andrea Läderach ist trotz der Unfälle sehr zufrieden mit dem Rennwochenende. «Es war eine tolle Veranstaltung mit vielen Leuten und guten Rennen.» Auch die Rückmeldungen der Fahrer seien durchwegs positiv gewesen. Rund 7000 Besucherinnen und Besucher haben sich laut Läderach die Motocross-Rennen angeschaut. Mit der Familie des verletzten Seitenwagen-Teams sei sie nicht in Kontakt. «Laut Juryrapport war der Unfall nicht ausserordentlich schlimm und da solche Unfälle immer wieder vorkommen, kann man nicht mit jedem in Kontakt sein.» Auch bei der Familie des betroffenen Teams aus Bern klingt es so, als hätte sie den Unfall gut überstanden: «Der erste Schock ist vorüber», schreibt sie auf Facebook und teilt Bilder und Videos vom Motocross-Rennen aus Frauenfeld vor dem Sturz.