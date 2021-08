Frauenfeld und Region Pfarrei St.Anna feiert Gottesdienste zum Schulanfang mit Spaghettiplausch In Frauenfeld, Hüttwilen, Gachnang, Thundorf und Uesslingen-Buch gehen in den nächsten Tagen Schuleröffnungsgottesdienste der Katholischen Kirchgemeinde FrauenfeldPlus über die Bühne.

Kinder während der Schuleröffnung 2018 in der Katholischen Stadtkirche St.Nikolaus. Bild: PD

(red) Die Sommerferien sind bald vorbei. Ab Montag beginnt für viele Kindergarten- und Erstklasskinder ein neuer Tagesrhythmus, eine neue Zeit. Und auch für die älteren Schülerinnen und Schüler dürfte sich einiges ändern. Deshalb wird in den verschiedenen Kirchen der Pfarrei St.Anna Frauenfeld ein besonderer Gottesdienst zum Schulanfang gefeiert, heisst es in einer Mitteilung der Katholischen Kirchgemeinde FrauenfeldPlus. «Gemeinsam uf em Weg» und doch «Irgendwie Anders» bilden die Themenschwerpunkte, nebst stärkendem Gebet und Gottes Segen zum Schuljahresstart, zum Lehrbeginn oder neuem Arbeitsplatz.

Im Anschluss an die Schuleröffnungsgottesdienste lädt die Pfarrei St.Anna am Sonntag, 15. August, ab 11.30 Uhr alle herzlich ein zu einem gemeinsamen Spaghettiplausch und Austausch im Pfarreizentrum Klösterli in Frauenfeld. Die Katholische Kirchgemeinde FrauenfeldPlus wünscht allen Kindern und Lehrkräften, Eltern und Familien einen guten Start und viel Freude zum Schulbeginn.

Auch in Hüttwilen, Gachnang und Thundorf

Vor dem Abschluss mit Spaghettiplausch im Pfarreizentrum Klösterli finden in der Pfarrei St.Anna der Katholischen Kirchgemeinde FrauenfeldPlus mehrere Schuleröffnungsgottesdienste statt, unter anderem um 9 Uhr in Hüttwilen mit einer Segnung der Schultheke, um 10 Uhr in Gachnang mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche, ebenfalls um 10 Uhr mit einem ökumenischen Waldgottesdienst mit Apéro und Grillade im Forsthof Egg Thundorf und um 10.30 Uhr mit der Eucharistiefeier in der Katholischen Stadtkirche St.Nikolaus in Frauenfeld. Dort geht bereits ab 9.30 Uhr das Kräutersträusschenbinden über die Bühne.

Am Sonntag, 22. August, geht ein weiterer ökumenischer Schuleröffnungsgottesdienst der Pfarrei St.Anna über die Bühne, ab 10.15 Uhr in Uesslingen-Buch.