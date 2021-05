Frauenfeld Stiftung fürs geplante Athletikzentrum in der Kleinen Allmend steht Noch bevor der Gemeinderat Mitte Juni über das Baurecht fürs geplante Athletikzentrum in der Kleinen Allmend entscheidet, hat sich die Stiftung als zukünftige Eigentümerin der Halle gegründet.

Setzen sich zur Stiftung «Athletics-Center» zusammen: Jörg Engeler, Adrian Stettler, Martin Hasenfratz, Martina Pfiffner Müller (Präsidentin), Roland Zürcher und René Strasser. Bild: PD/Anina Brühwiler

(red) Immer mehr in greifbare Nähe kommt das geplante Athletikzentrum, das der Leichtathletikclub Frauenfeld (LCF) initiiert hat. Als wichtigen Meilenstein für das «Athletics-Center» ist nun vergangene Woche die Gründung der gleichnamigen Stiftung erfolgt. Sie ist Eigentümerin der geplanten Trainings- und Wettkampfhalle für verschiedenste Disziplinen. Die Stiftung zeichnet zudem für den Bau und den anschliessenden Betrieb der Halle verantwortlich. Hauptnutzer werden LCF und die Leichtathletik-Vereinigung Winterthur (LVW) als Partnerin.

Der künftige Stiftungsrat hat sich am Freitag für die Unterzeichnung der Gründungsurkunde getroffen, wie LCF-Medienverantwortliche Anina Brühwiler mitteilt. Stiftungsratspräsidentin Martina Pfiffner Müller zeigt sich glücklich über diesen Schritt und sagt:

«Ich freue mich sehr über die Stiftungsgründung.»

Martin Pfiffner Müller, Präsidentin Stiftung «Athletics-Center». Bild: PD

Die Stiftung bezwecke die Förderung der Leichtathletik, insbesondere mit dem Bau, Betrieb und dem Unterhalt einer Leichtathletikhalle mit Kraftraum. Nach der Fertigstellung der Halle übernimmt die Stiftung vorrangig deren Vermietung an Leichtathletikvereine aus der Region Frauenfeld und Winterthur zur Nutzung für die Nachwuchsförderung und Ausbildung von zukünftigen Spitzenathleten.

Vermietung auch an Vereine anderer Sportarten

Der LCF und die LVW geniessen bei den Belegungszeiten Priorität, heisst es in der Mitteilung weiter. Zur Förderung des Sports und der Bewegung strebt die Stiftung nachrangig auch die Vermietung der Halle an Leichtathletikvereine anderer Regionen oder Vereine anderer Sportarten sowie an Schulen an, sofern die Sportaktivitäten mit den baulichen Eigenschaften der Halle vereinbar sind.

Nebst Präsidentin Martina Pfiffner Müller sind folgende Personen Mitglieder im Stiftungsrat:

Martin Hasenfratz, Vertreter LV Winterthur (ehemaliger Präsident LV Winterthur)

Adrian Stettler (ehemaliger Zehnkämpfer und Trainer des LCF)

Roland Zürcher (ehemaliger Präsident LCF)

Jörg Engeler (Präsident LCF; Vorstandsmitglied Thurgauer Leichtathletikverband)

Die nächste Hürde in der Umsetzung des «Athletics-Center» ist die Gemeinderatssitzung vom 16. Juni. Dann entscheidet das Stadtparlament über die Botschaft «Erteilung eines Baurechts an den Leichtathletikclub Frauenfeld für die Erstellung einer Leichtathletikhalle auf der Kleinen Allmend und Genehmigung subventionierter Baurechtszins». Bei einer Zustimmung steht einem Baustart im Spätsommer nichts mehr im Wege, gibt sich die Stiftung «Athletics-Center» zuversichtlich.