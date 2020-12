FRauenfeld Stadtrat begründet Umsetzung der Maskenpflicht: «Die Massnahmen sind mit grösstmöglichem Augenmass für die städtischen Verhältnisse umgesetzt worden» Seit rund einen Monat herrscht in der Frauenfelder Innenstadt eine Maskenpflicht. Dabei hat sich der Stadtrat stets an den Beschlüssen des Bundes orientiert. Nun erklärt er seine Überlegungen.

Passant mit Maske in der Frauenfelder Vorstadt. (Bild: Andrea Stalder)

(red) Am 19. Oktober hat der Bundesrat neue schweizweite Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie erlassen, unter anderem die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und in Bereichen des ÖV. Per 29. Oktober gab es mit der auf den öffentlichen Raum erweiterten Maskenpflicht eine Verschärfung.

Der Stadtrat und die städtische Covid-19-Taskforce habe sich seit Beginn der Pandemie stets an den geltenden Massnahmen des Bundes und des Kantons orientiert. So heisst es in einem Stadtratsprotokollauszug. Diese Massnahmen seien mit grösstmöglichem Augenmass für die Verhältnisse in Frauenfeld umgesetzt worden.

Ziel: Möglichst rasch Klarheit schaffen

Die Taskforce habe das Ziel verfolgt, möglichst rasch Klarheit zu schaffen, wie die verschärften Massnahmen des Bundesrats umgesetzt werden sollten. Zur Verdeutlichung und Übersetzungshilfe der Verordnung für die Bevölkerung von Frauenfeld wurde eine ab 29. Oktober gültige Maskenpflicht in der Innenstadt erlassen – von Montag bis Samstag zwischen 8 und 20 Uhr in einem ausgewiesenen Perimeter.

Der Perimeter sei bewusst so gewählt, da betroffene Gebiete gleich von mehreren Vorgaben bezüglich Maskenpflicht betroffen sind. Die zeitliche Einschränkung der Maskenpflicht wurde aufgrund der Öffnungszeiten der grossen Einkaufszentren im Perimeter (Schlosspark und Passage) gewählt. Es heisst weiter:

«Zu dieser Zeit ist mit erhöhtem Fussgängeraufkommen zu rechnen.»

Um eine rasche Wirkung der Massnahmen zu gewährleisten, sei es notwendig, einem allfällig gegen diesen Entscheid erhobenen Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung zu entziehen. Dies hat der Stadtrat denn auch beschlossen.