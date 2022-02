Frauenfeld Rätselhafter Vorfall: Mann in Frauenfeld wird angeschossen – erst der Arzt bemerkt, dass Verletzung von Schuss stammt Am Donnerstag ist ein 38-jähriger Mann in Frauenfeld angeschossen worden. Er musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die genauen Umstände sind noch unbekannt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Die genauen Umstände, wie der Mann durch die Schussabgabe genau verletzt wurde, sind noch unbekannt. Die Kantonspolizei hat eine Untersuchung eröffnet. Symbolbild/Key

Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, hielt sich der 38-jährige Mann am Donnerstagnachmittag mit seinen beiden Kindern und einem Bekannten an der Scheuchenstrasse 42 in Frauenfeld auf. Gemäss seinen Aussagen verspürte er kurz nach 16 Uhr plötzlich einen starken Schmerz im Unterkörper. Bei der ärztlichen Untersuchung wurde eine Schussverletzung festgestellt. Er musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die genauen Umstände sind noch unbekannt, heisst es in der Medienmitteilung. Man ermittle in alle Richtungen, sagt Mediensprecher Matthias Graf auf Nachfrage.

«Ein Unfall, ein Delikt, eine Schussabgabe aus weiter Ferne – wir schliessen derzeit nichts aus.»

Das Projektil wurde operativ entfernt und werde nun kriminaltechnisch untersucht. Aus welcher Waffe der Schuss abgegeben wurde, ist noch unklar. Ebenso sicherte der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau die Spuren vor Ort. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Das Opfer sei derweil stabil und habe keine lebensbedrohlichen Verletzungen, sagt Graf.

Kantonspolizei sucht Zeugen

Die Umstände erscheinen rätselhaft. Weder das Opfer noch seine Begleiter haben den Schuss gehört. Nach dem plötzlichen Schmerz im Unterkörper haben sie sich selbstständig zu einem Arzt begeben, der die Schussverletzung feststellte und die Polizei informierte. «Aus diesem Grund suchen wir nach Zeugen, die Angaben zu Schussabgabe machen können oder Beobachtungen gemacht haben», sagt Graf. (kapo/tn/dar)