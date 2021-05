Frauenfeld Paradies für Schleckmäuler: Warum «Milly's Bakery» in der Altstadt so viele Leute anzieht Die Waffeln in «Milly’s Bakery» ziehen Dutzende in die Frauenfleder Altstadt. Vor dem Geschäft bilden sich nicht selten Menschenschlangen.

Mariola und Sabrina haben hinter ihren Masken gut lachen. Sie halten ihre frisch zubereiteten Waffeln in ihren Händen. Bild: Andreas Taverner

Es duftet fein nach Schokolade und Kuchen an der Freiestrasse 27. Seit Januar befindet sich an dieser Adresse «Milly’s – Bakery und Bubble Waffle». Nebst zwei Angestellten wird das Geschäft von Milly Adriane Zirker und Olaf von Esebeck geführt. Schon in Deutschland führte von Esebeck ein gleiches Geschäft, wo vieles in Handarbeit gemacht wird.

Olaf von Esebeck mit einer gefüllten Waffel. Bild: Andreas Taverner

Doch die vielen negativen Umstände bewogen ihn, mitten in der Pandemie in die Schweiz zu ziehen. «Hier wird noch gegrüsst und Danke gesagt», erklärt er bei einem Besuch am Samstagmittag. Die Stadtverwaltung lege ihm im Gegensatz zu den Behörden in Deutschland keine Steine in den Weg. Milly Adriane Zirker sagt:

«Wir legen Wert auf Transparenz, damit unsere Kunden alles sehen, bis sie das fertige Produkt in den Händen halten.»

Milly Adriane Zirker zeigt frisch garnierte Cupcakes. Bild: Andreas Taverner

Kaum gesagt, stehen die ersten Kunden etwas ratlos und überwältigt vom Angebot vor der Theke. Sie entscheiden sich für den Früchtekorb. Nachdem die frisch gemachte, 240 Grad heisse Waffel abgekühlt ist, müssen sie sich nebst drei verschiedenen Früchten, Glacé und Rahm noch für Verzierungen entscheiden. Zu guter Letzt und unumgänglich ist die Wahl von einer der diversen Saucen. Fertig ist die reich gefüllte und dekorierte Waffel.

Arbeit am 240 Grad heissen Waffeleisen. Bild: Andreas Taverner

Mariola und Sabrina sind extra aus Weinfelden nach Frauenfeld gekommen. Nachdem beide ihre Waffel gegessen haben, sind sie voll des Lobes. «So, nun haben wir wieder Energie getankt, um in Frauenfeld shoppen zu gehen», sagt Mariola und bricht mit Sabrina in Richtung Rathaus auf.