Skirennen und Omikron OK-Chef Urs Näpflin: «Es wird am Lauberhorn keine Maskenpflicht geben»

Bei den Weltcup-Rennen in Adelboden waren die Maskenträger trotz Empfehlung der Organisatoren in der Minderheit. Dennoch wird es auch in Wengen keine schärferen Regeln geben, sagt OK-Präsident Urs Näpflin.