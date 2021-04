Frauenfeld Neue Schulleiterin für die Anlage Schollenholz und Erzenholz Lea Hollenstein übernimmt per 1. August das Schulleiteramt von Elisabeth Wiget, die in Pension geht.

Lea Hollenstein ist die Nachfolgerin von Schulleiterin Elisabeth Wiget. Bild: PD

(red) Die Primarschulbehörde Frauenfeld hat Lea Hollenstein als neue Schulleiterin für die Schulanlage Schollenholz und Erzenholz gewählt. Sie übernimmt damit die Aufgabe von Elisabeth Wiget, die das Amt Ende 2015 übernommen hat und nun in Pension geht.

Im Jahr 2011 schloss Hollenstein ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) in Kreuzlingen erfolgreich ab. In den vergangenen zehn Jahren war sie in Pfyn sowie an Primarschulen im Kanton Appenzell als Lehrperson tätig und bildete sich in dieser Zeit stetig weiter. Im Jahr 2018 hat Hollenstein ein Zusatzstudium im Bereich Schulentwicklung begonnen, das sie im Sommer 2021 mit dem Master abschliessen wird.

Die Primarschulbehörde ist überzeugt, dass sie Lea Hollenstein eine geeignete Person für die Schulleitungsaufgabe gefunden hat. Hollenstein übernimmt die Aufgabe ab dem 1. August im Vollpensum.