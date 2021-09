Frauenfeld Mitten in der Nacht Blumen kaufen – das Garten- und Blumencenter Küng ermöglicht kontaktloses Einkaufen Am 3. September wird die neue BlumenBox im Einkaufszentrum Passage in Frauenfeld eröffnet. Die Kunden des Garten- und Blumencenters Küng können kontaktlos und selbstständig Blumen kaufen. Noch weiter geht die BlumenBox beim Hauptgeschäft. Sie erlaubt es, zu jeder Tages- und Nachtzeit einzukaufen.

Geschäftsführer Florian Küng im Garten- und Blumencenter in Frauenfeld. Bild: PD

Mit der neuen Küng BlumenBox will das Garten- und Blumencenter dem Selbstbedienungstrend nachkommen. Wo im Einkaufszentrum Passage in Frauenfeld bislang ein kleiner, bedienter Laden war, eröffnet am Freitag, 3. September, die BlumenBox. Das Angebot wird angepasst, es gibt Gestecke, Sträusse und die Möglichkeit, selbst Blumen zusammenzustellen.

«Wir möchten das mal ausprobieren», sagt Geschäftsführer Florian Küng. Extra für dieses Vorhaben hat ein Aadorfer Unternehmen eine Kasse entwickelt, die es den Kunden erlaubt, ihren Einkauf selbstständig zu begleichen. Personal werde mit der BlumenBox nicht eingespart, sagt Küng, denn es werde regelmässig eine Person vor Ort in der Passage sein, um sich um die Blumen zu kümmern.

Ein wenig sei die Sache Corona geschuldet, sagt Küng. «Unser Laden in der Passage ist sehr klein und die Abstandsregel einzuhalten, für die Mitarbeiter unmöglich.» Das habe dann den Ausschlag gegeben, die über Jahre gehegte und weiterentwickelte Idee des selbstständigen Blumenkaufs umzusetzen.

24 Stunden pro Tag die Möglichkeit haben, Blumen zu kaufen

Die BlumenBox bleibt nicht die einzige Neuheit des Floristikzentrums. Im November wird im Eingangsbereich des Hauptgeschäfts an der Hohenzornstrasse eine 24 Stunden zugängliche BlumenBox eröffnet. Auch dies entspricht einem Kundenbedürfnis, wie Küng sagt.

«Wir haben schon seit Jahren einen Blumenautomaten, der rege genutzt wird. Auch mitten in der Nacht und wenn wir geöffnet haben.»

Kontaktlos Blumen kaufen – das stösst auf Neugier, wie der Geschäftsführer sagt. «Wir weisen in der Passage die Leute auf die Umstellung hin. Sie reagieren sehr offen», erzählt er und fügt an, dass das Team jederzeit Verbesserungsvorschläge annimmt. Es besteht derzeit auch ein Sortimentsplan, der je nach beobachteten Vorlieben der Kunden angepasst wird.