Frauenfeld Mit dem Nachbarn anstossen: Stadt Frauenfeld ruft auf, den Tag der Nachbarn zu feiern Am 20. Mai feiert Frauenfeld den Tag der Nachbarn. Die Stadt unterstützt das Vorhaben mit Flyern, Einladungen sowie bedruckten Ballons und Bierdeckeln. Der Festtag wurde 1999 in Paris ins Leben gerufen.

Der erste Tag der Nachbarn in Frauenfeld im Plättli-Zoo: Quartiervereins-Vorstandsmitglieder und Quartierbewohner im Gespräch. Bild: Claudia Koch (August, 2019)

Feiern und sich kennen lernen – seit 2019 beteiligt sich die Kantonshauptstadt am Tag der Nachbarn. So sind die Frauenfelderinnen und Frauenfelder auch dieses Jahr am 20. Mai wieder aufgerufen, unkomplizierte Feste zu veranstalten, um Kontakte zu pflegen oder zu knüpfen. Ins Leben gerufen wurde der Tag der Nachbarn von der European Federation of Local Solidarity, einer Organisation in Brüssel. 68 Städte und Gemeinden in der Schweiz begehen den Festtag.

Flyer zum Tag der Nachbarn. Bild: PD

Die Stadt Frauenfeld unterstützt jene, die zur Kontaktpflege mit den Nachbarn ein Fest veranstalten möchten. Flyer und Einladungen mit genaueren Informationen können ab dem 25. April bei der Fachstelle für Alters- und Generationenfragen oder beim Werkhof abgeholt werden. Es gibt auch bedruckte Ballons und Bierdeckel. Festmobiliar kann ausgeliehen werden.

Ein Ideenblatt sowie eine Checkliste bieten Vorschläge, was wie gemacht werden könnte und wo. Ein gemeinsames Frühstück, ein Familiennachmittag oder ein Feierabendumtrunk. Der Festtag wird von der Nachbarschaftshilfe Frauenfeld «mitenand – fürenand» und dem Dachverband für Freiwilligenarbeit «DaFa» unterstützt. (red)