Frauenfeld macht mit einem Video auf Änderungen beim Fahrplan aufmerksam

Der grösste Fahrplanwechsels im Kanton seit der Einführung des Taktfahrplans wirkt sich auch auf den Fahrplan der Frauenfelder Stadtbusse aus. Am Sonntag, 9. Dezember 2018, tritt deshalb in der Kantonshauptstadt ein komplett neuer Stadtbusfahrplan mit angepassten Abfahrtszeiten an sämtlichen Haltestellen in Kraft. Zuletzt erfuhr der Stadtbus-Fahrplan 2010 und 2014 grössere Änderungen. Hier gibt’s die nun bevorstehenden Neuerungen auf einen Blick:



• Neue Abfahrtszeiten an sämtlichen Bushaltestellen

• Neuer, durchgehender Viertelstundentakt von Montag bis Freitag auf der Linie 3 Oberwiesen-Bahnhof-Plättli Zoo

• Neue Frühverbindungen mit Anschluss an den ersten Schnellzug nach Zürich für alle fünf Hauptlinien des Stadtbusses

• Neuer, durchgehender Viertelstundentakt samstags auf der Linie 1 Sonnmatt-Bahnhof-Spital-Bühl und in Richtung Plättli Zoo aufgrund betriebswirtschaftlicher Überlegungen

• Abendkurse verkehren samstags neu schon ab 18.30 Uhr

• Neues Abend- und Sonntagsangebot für die Haltestellen Wydenstrasse, Feldgasse und Allmendweg mit der Linie 31

• Neuer Halbstundentakt auf den Postauto-Korridoren Zürcherstrasse Ost, Thurstrasse und Thundorferstrasse

• Geänderte Anschlussbeziehungen zwischen Bus und Bus sowie Bahn und Bus