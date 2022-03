Frauenfeld Laufen gegen ein Auto: Wings for Life sammelt Geld für die Rückenmarksforschung Der Wings-for-Life-Lauf findet weltweit am 8. Mai statt. In Frauenfeld kümmert sich das Organisationsteam des Stadtlaufs rund um Nicole und Philipp Lohri um die Durchführung des Sportevent. Die Einnahmen kommen vollumfänglich der Rückenmarksforschung zu.

Teilnehmerinnen des Spendenlaufs «Wings for Life» in Zug. Bild: Maria Schmid / Neue Zuger Zeitung (05.05.2019)

Im Lauftempo Geld sammeln: Am 8. Mai starten gleichzeitig weltweit Läuferinnen und Läufer zum Spendenlauf «Wings for Life». So auch in der Kantonshauptstadt als sogenannter Sideevent des Frauenfelder Stadtlaufs. Mitorganisatorin Nicole Lohri erklärt den Ablauf: «Der Start ist um 13 Uhr. Eine halbe Stunde später fährt ein Auto los, das nach und nach die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einholt.»

Der offizielle Austragungsort von «Wings for Life» in der Schweiz liegt in diesem Jahr in Zug. Der Lauf in Frauenfeld wird über die gleichnamige App gesteuert. Doch sowohl das Tempo wie auch die Strecke können individuell bestimmt werden. Lohri, ihr Mann sowie das restliche Team des Organisationskomitees des Frauenfelder Stadtlaufs werden beim Treffpunkt in der grossen Allmend verschiedene Routen erklären und sie auch mitlaufen.

Nicole Lohri

Präsidentin Organisationskomitee Frauenfelder Stadtlauf. Bild: PD

Spenden für Querschnittgelähmte

In Zug wird ein echtes Auto, der sogenannte Catcher-Car, die Läuferinnen und Läufer mit einer Geschwindigkeit von 14 km/h einholen. In Frauenfeld wird es ein virtuelles Auto sein, dass eine halbe Stunde nach dem Start losfährt. Über eine Durchsage via App erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wann sie eingeholt worden sind.

Im Mai dieses Jahres findet der Wings-for-Life-Lauf bereits zum vierten Mal in Frauenfeld statt. Wie Lohri sagt, haben in den vergangenen Jahren bis zu 50 Personen teilgenommen. Im Gegensatz zum Frauenfelder Stadtlauf gibt es kein spezifisches Lauftraining als Vorbereitung. «Jeder kann mitmachen», sagt die Organisatorin.

Wer teilnimmt, bezahlt eine Registrationsgebühr von 22 Franken. Das Geld kommt vollumfänglich der Rückenmarksforschung zu und trägt so dazu bei, der Heilung Querschnittsgelähmter einen Schritt näherzukommen. «Es gibt zwar Ranglisten, aber eine Siegerin oder einen Sieger im herkömmlichen Sinn gibt es nicht», erklärt Lohri,

«Denn es geht primär um den guten Zweck: für jene zu laufen, die es nicht können.»