Frauenfeld Keinerlei Angaben zu Verkäufern und Preis: Vorstoss im Gemeinderat verlangt Transparenz zu Kauf von Altstadthäusern GLP-Gemeinderat Stefan Leuthold hat eine Einfache Anfrage zuhanden des Stadtrates eingereicht. Er verlangt vom Stadtrat transparente Informationen zum Kauf der drei Altstadtliegenschaften.

Die drei Liegenschaften an der Freiestrasse 15 bis 19, welche die Stadt gekauft hat, um die Belebung voranzutreiben. Bild: Ralph Ribi

Das vereinbarte Stillschweigen hat Folgen. Nachdem der Stadtrat Anfang Februar verkündet hat, dass er drei Liegenschaften in der Altstadt von Frauenfeld an der Freiestrasse 15, 17 und 19 kauft, hat Stefan Leuthold an der Gemeinderatssitzung von Ende Februar eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Transparente Informationen zu Liegenschaftskäufen in der Altstadt» eingereicht.

Darin bemängelt der GLP-Gemeinderat fehlende Transparenz. Denn der zuständige Stadtrat Andreas Elliker nahm gegenüber dieser Zeitung weder zur Verkaufspartei noch zum Kaufpreis Stellung, da auf Wunsch des Vorbesitzers Stillschweigen vereinbart worden sei. Damit legitimiert Leuthold auch seinen jetzigen Vorstoss. «Die Stadt macht keinerlei Angaben zur Verkäuferschaft oder zum Kaufpreis», schreibt Leuthold.

Liegenschaftenkauf der Stadt Frauenfeld in der Altstadt

Leuthold will deshalb vom Stadtrat zunächst wissen, wie hoch der Kaufpreis für die drei Altstadtliegenschaften ist, zumal der aus dem Landkreditkonto (LKK) getätigte Kaufpreis mit der Rechnung 2022 im zweiten Quartal 2023 öffentlich wird. Weiter fragt Leuthold den Stadtrat:

«Wo liegt der Unterschied, ob die Frauenfelder Bevölkerung diese Angaben bereits jetzt oder erst mit der Rechnung 2022 erfährt?»

Stefan Leuthold, Gemeinderat GLP. Bild: Donato Caspari

Leuthold will auch in Erfahrung bringen, welche Nachteile sich durch die restriktive Informationspolitik für die Stadt ergeben und auf welcher Grundlage die Verschwiegenheit der Stadt basiert.

In der Beantwortung auf seinen Vorstoss verlangt Leuthold auch Antworten auf die Frage, ob es der Stadtrat als vertrauensfördernd erachtet, solche Informationen der steuerzahlenden Bevölkerung vorzuenthalten. Und Leuthold, der ebenfalls im Kantonsrat für die GLP politisiert, blickt voraus auf den 19. Mai, wenn das vom Grossen Rat bewilligte Öffentlichkeitsgesetz in Kraft treten wird. Er fragt: «Werden nach dem Inkrafttreten des Öffentlichkeitsgesetzes Informationen wie im vorliegenden Fall der Bevölkerung zugänglich?»

Vorwurf der Geheimniskrämerei

Dem Vorstoss Leutholds vorausgegangen ist die Publikation eines Leserbriefes mit dem Vorwurf der Geheimniskrämerei in dieser Zeitung. «Was hat die Stadt zu verheimlichen?», fragt sich ein Leser und verlangt wie Leuthold die Offenlegung des Verkaufspreises – «jetzt und nicht erst in einem Jahr». Bekanntlich werde das LKK auch von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlen gespiesen. Weiter forderte der Leser:

«Und deshalb dürfen wir auch über die Käufe aus diesem Konto eine offene, ehrliche Kommunikation erwarten.»

Auf dieselben Forderungen antwortete Stadtrat Elliker in der grünen Gratiszeitung, dass Käufen von solchen Liegenschaften «lange und intensive Verhandlungen» vorausgehen würden. Das vereinbarte Stillschweigen mit dem bisherigen Besitzer sei ein legitimes Anliegen, betonte Elliker.

Andreas Elliker, Stadtrat und Vorsteher Departement für Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Es gehe nicht um Geheimniskrämerei, sondern um Zuverlässigkeit und Integrität. Denn, so hält Elliker fest: «Die Stadtverwaltung ist eine verlässliche Vertragspartnerin, die solche Vereinbarungen auch einhält.»

Der Stadtrat muss die Einfache Anfrage von Stefan Leuthold gemäss Geschäftsreglement für den Gemeinderat innert der nächsten drei Monate beantworten.