Frauenfeld Kantonsschülerinnen und -Schüler präsentierten ihre Maturaarbeiten Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten stellten ihre Maturaarbeiten vor. Darunter auch Larissa Ziegler, die den Landstreit zwischen dem Kanton Zürich und dem Kanton Thurgau behandelte.

Gymnasiastin Larissa Ziegler präsentierte ihre Maturaarbeit zum Zwist zwischen Aadorf und Elgg. Bild: Christof Lampart

Am frühen Samstagvormittag, dem 4. Dezember, war in allen Gebäuden der Kantonsschule Frauenfeld viel los. Denn die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Frauenfeld präsentierten ihre Maturaarbeiten. Bei einzelnen Vorträgen wurden noch ein paar Stühle mehr hereingetragen, natürlich Coronamassnahmenkonform. Das freute die Lehrpersonen sehr, sorgte bei manchen Gymnasiasten jedoch für zusätzliche Aufregung.

Ein Streit, der heute vergessen ist

Um Aufregung ging es auch bei der Präsentation zum«Grenzstreit im Aadorfer Feld» von der Aadorfer Gymnasiastin Larissa Ziegler. Es handelte sich dabei um den Landstreit zwischen dem Kanton Zürich und dem Kloster Tänikon – beziehungsweise später dem Kanton Thurgau. Der Konflikt wurde erst 1868 vor dem Bundesgericht zugunsten Zürichs geklärt. Wie Ziegler darlegte, wurde das «Aadorfer Feld» im Jahr 1424 je hälftig dem Kanton Zürich und dem Kloster Tänikon zugesprochen. Die Grenzziehung blieb unklar.

Landstreit zwischen Zürich und Thurgau

Brisanz erhielt das Ganze aber erst, als der Industrielle Johann Heinrich Sulzer-Steiner an der Grenze baute. Und zwar seine Fabrik auf dem Aadorfer-, das Privathaus auf Elgger Boden. Was zur Folge hatte, dass er sein Vermögen in Zürich versteuerte. Da er aber nicht in Elgg, sondern in Aadorf zur Kirche ging, wollten ihn die Aadorfer dazu überreden, bei ihnen Steuern zu zahlen. Als er nicht darauf einging, zogen die Aadorfer 1868 vors Bundesgericht, wo Zürich gewann: «Die Elgger und Aadorfer waren deswegen lange nicht gut aufeinander zu sprechen», so Ziegler. Heute könne davon keine Rede mehr sein:

«Elgg und Aadorf arbeiten in vielen Bereichen gut miteinander und an den Streit können sich die Leute kaum mehr erinnern.»