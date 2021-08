Frauenfeld Kampf gegen Goldruten: Stadt Frauenfeld sucht Helferinnen und Helfer für Pflegeeinsatz im Naturschutzgebiet Für einen weiteren Pflegeeinsatz im Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld – das dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert – startet die Stadt Frauenfeld einen Aufruf für Freiwillige.

Die Goldrute ist ein invasiver Neophyt. Bild: PD

(red) Bereits zum sechsten Mal geht im Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld ein Pflegeeinsatz über die Bühne. Am Freitag, 13. August, und Samstag, 14. August, jeweils von 8.30 bis zirka 16 Uhr wird das Amt für Hochbau und Stadtplanung gemeinsam mit Freiwilligen Goldruten in den südlichen Altläufen auf der Allmend entfernen. Dadurch können die Feuchtgebiete in diesem Areal geschützt werden.

Das Naturschutzgebiet Allmend ist ein einzigartiges Gebiet für seltene Arten-Gemeinschaften mit diversen Lebensräumen, Feucht- und Trockenbiotopen. Damit diese weiterhin erhalten bleiben, sind unterschiedliche Pflegearbeiten erforderlich, wie einer Medienmitteilung des Amtes für Hochbau und Stadtplanung zu entnehmen ist.

Kantischüler befreien beim Social Day das Naturschutzgebiet Allmend von grossen Ästen. Bild: Donato Caspari (Frauenfeld, 22. März 2021)

Mehr Licht für andere Pflanzen

Um in den südlichen Altläufen auf der Allmend die Feuchtbiotope zu erhalten, müssen die Goldruten – eine invasive Neophyten-Art – entfernt werden. Somit erhalten andere, langsam wachsende Pflanzen wieder mehr Licht und werden nicht verdrängt. Denn viele Insekten und Kleintiere seien auf eine grosse Artenvielfalt angewiesen, die ihre Nahrungsquelle bildet.

Wer sich interessiert, einen Pflegeeinsatz fürs Naturschutzgebiet Allmend zu leisten, kann sich bis zum Donnerstag, 12. August, per E-Mail an daniel.schoepfer@stadtfrauenfeld.ch oder telefonisch unter 052 724 52 83 anmelden. Die Stadt Frauenfeld offeriert als Dank allen Helfenden einen Znüni und ein Mittagessen. Treffpunkt ist beim Polygon P6 auf der Allmend. Allen Helferinnen und Helfern wird empfohlen, gutes Schuhwerk, schützende, lange Kleidung und Handschuhe zu tragen.