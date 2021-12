Frauenfeld Im berndeutschen Wortrausch: Pedro Lenz beglückte das Publikum im Bernerhaus mit seinen humorvollen Geschichten Pedro Lenz gastierte am Sonntagnachmittag im Rahmen der Gemäldeausstellung von Heike Müller in den Räumlichkeiten des Kunstvereins Frauenfeld.

Schriftsteller Pedro Lenz liest vor der Wand mit Gemälden von Heike Müller. Bild: Claudia Koch

Geschichten erzählen. Das sollen sowohl die Gemälde von Heike Müller, deren Bilder noch bis zum 12. Dezember im Bernerhaus ausgestellt sind. Das kann aber auch der Langenthaler Pedro Lenz vorzüglich, dessen Vater Wurzeln in Uesslingen hat.

So zieht Lenz’ Reise in der Geschichte «Fahre» auch durch den Thurgau, zieht aber immer weiter, durch das ganze Land. Präzis beschreibt er das Gesehene und das Gehörte, Alltägliches, so wie es Reisende ständig sehen und hören. Doch die Art und Weise, wie er dies in berndeutsche Worte packt, kommt am Sonntagnachmittag bei den rund 50 Besucherinnen und Besuchern sehr gut an.

Seine Beobachtungen ergeben später in der Aanöcherig a ds Ämmitau, dass die Schweiz und insbesondere das Emmental eben voll von Mehrzweckhallen sind. Über deren Mehrzweck er sich jedoch so seine eigenen Gedanken macht. Wie auch über all die Gasthäuser mit Namen Bären, wobei man aber höllisch aufpassen muss, dass man geografisch nicht im Oberaargau oder gar im Entlebuch landet.

Gschwellti dauern zu lange

Dass Lenz Geschichten aus seinem Buch «Hert am Sound» zum Besten gibt, ist der Künstlerin und gebürtigen Frauenfelderin Heike Müller zu verdanken. Sie hat ihn schon zweimal live erlebt und ihn im Mai für eine Lesung während ihrer Ausstellung in Frauenfeld angefragt.

Davon profitiert jetzt das Publikum, das sich köstlich über den Sprachwitz und den beinahe atemlosen Wortrausch amüsiert. «Gotthelf hat das Theater verachtet, heute werden seine Stücke von jeder Theatergesellschaft gespielt», gibt Lenz zu bedenken, als er von einer gotthelfschen Landschaft spricht. Wie Gschwellti oder eben Gschwöuti zu kochen sind, auch das beschäftigt Lenz, dem das Ganze zu lange dauert. Läängi Zit aber brauche es, die Lenz privat aufgrund der drei kleinen Kinder zu wenig habe.

Die Geschichte zu einem Hund, dessen Vermisstenanzeige an der Scheibe eines vietnamesischen Take-aways hängt, lässt Böses erahnen. Mit einem eigenwillig zusammengefassten Krippenspiel verabschiedet sich Lenz vom Publikum und ruft dazu auf, die Werke von Heike Müller zum Thema «Rückenwind» sowie die Männerporträts anzuschauen. Sobald Zeit und Familie es zulassen, würde Müller gerne Lenz Modell sitzen lassen.