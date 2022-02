Frauenfeld Frauenfeld liest: einen Thriller der österreichischen Autorin Doris Knecht Die vierte Durchführung der Aktion Frauenfeld liest dreht sich um das Buch «Die Nachricht» von Doris Knecht. Es geht um eine Frau, die ihre Jugendliebe verloren hat. Nachdem sie sich mit ihrem Leben ohne ihn arrangiert hat, tritt ein Stalker auf die Bildfläche. Leserinnen und Leser können sich an vier organisierten Treffen zum Thriller austauschen.

Sie stehen hinter der Aktion Frauenfeld liest und dem Bücherfest: Lukas Hefti, Marianne Sax, Bernhard Bertelmann, Eliane Wenger-Kaufmann, Tabitha Munagapati, Claudia Hefti und Christof Stillhard. Nicht anwesend ist Christina Thalmann. Bild: Janine Bollhalder

Die Idee stammt aus Seattle, sagt Kantonsbibliothekar Bernhard Bertelmann. «One city, one book». Er meint die Idee, dass eine Stadt ein Buch liest und sich zum Gespräch darüber trifft. In der Kantonshauptstadt heisst dies «Frauenfeld liest» und die Durchführung 2022 ist bereits die vierte, wie Bertelmann ergänzt.

Frauenfeld liest in diesem Jahr das Buch «Die Nachricht» von der österreichischen Autorin Doris Knecht. Der Thriller handelt von einer Frau, die ihre Jugendliebe verliert und fortan zum ersten Mal in ihrem Leben alleine lebt. Mit der Zeit findet sie daran ihren Gefallen, sie pflegt Freundschaften und kümmert sich um die Kinder. Doch dann tritt ein Stalker in ihr Leben und zerstört die Idylle.

In vier Gesprächen sich zum Buch austauschen

Buchhändlerin Marianne Sax stellt das Buch vor und auch die Autorin: «Doris Knecht stammt aus Vorarlberg und ist bekannt für ihre Kolumne im ehemaligen Tag-Magazin. Sie ist eine Kultfigur in der Szene.» Sax erklärt auch, wie das Buch für Frauenfeld liest ausgewählt wird. Ein wichtiger Faktor: ein aktuelles Thema, wie in diesem Fall Stalking, das zur Diskussion anregt.

Tabitha Munagapati, Marianne Sax, Christof Stillhard, Claudia Hefti, Lukas Hafti, Eliane Wenger-Kaufmann und Bernhard Bertelmann. Bild: Janine Bollhalder

Sich zum Buch unterhalten können die Leserinnen und Lesern an vier organisierten Treffen, wie Bibliotheksbeauftragter Lukas Hefti sagt. In einem ersten Gespräch am 26. März soll das Buch in Bilder umgewandelt werden. Mit Hilfe von Illustratorin Rina Jost werden gewisse Szenen aus dem Buch verbildlicht. Im zweiten Gespräch, am 20. April, findet ein Gespräch mit Expertinnen in Sachen Stalking und psychischer Gewalt an Frauen statt. Im dritten Gespräch am 28. April können Leserinnen und Leser via Zoom in direkten Kontakt mit der Autorin Doris Knecht treten. Und am abschliessenden vierten Gespräch vom 9. Mai im Restaurant La Terrasse gibt es ein Literaturgespräch mit vier Frauenfelderinnen und Frauenfeldern.

Lesen kann man überall

Frauenfeld liest soll zum Lesen anregen. Und wo man liest, kann man über die Website buecherfest.ch oder mit #frauenfeldliest fotografisch mit anderen Leseratten teilen. Die Aktion ist überdies Auftakt zum Frauenfelder Bücherfest, das vom 19. bis 22. Mai stattfindet. Frauenfeld liest sowie das Bücherfest werden von der Kantonsbibliothek, der Mediothek der Kantonsschule, dem Verein Bibliothek der Kulturen, dem Bücherladen Marianne Sax, dem Verein Lesefeld und dem städtischen Amt für Kultur organisiert. Christof Stillhard, Kulturbeauftragter der Stadt Frauenfeld, sagt: «Das Programm und welche Autoinnen und Autoren am Bücherfest auftreten werden, wird am 1. April mitgeteilt.» Sicher dabei wird Doris Knecht sein.