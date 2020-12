frauenfeld Festlichkeit auf dem Bildschirm: Der Anbieter LeuTV überträgt Gottesdienste und Weihnachtsmessen der St.Nikolaus Kirche live Via Internet oder Fernseher können die Leute, welche die St. Nikolaus Kirche an den Festtagen nicht besuchen können, die Veranstaltungen am 24. und 25. Dezember auf dem Sender LeuTV verfolgen.

Die katholischen Kirche St. Nikolaus in Frauenfeld. (Bild: PD)

(red) Die Mitternachtsmesse schenkt vielen Gläubigen emotionale Erinnerungen. Nach dem trauten Familienfest an Heilig Abend noch spät aus dem Haus, in eine meist gut besuchte Kirche. Sonst ist sie selten so gut besetzt. Damit auch dieses Jahr, mit beschränkten Besucherzahlen, möglichst viele die Mitternachtsmesse in der Stadtkirche St.Nikolaus am 24. Dezember erleben können, überträgt der regionale Anbieter LeuTV die Messe um 23 Uhr live.

Die Übertragung kann ebenfalls im Internet via Livestream empfangen werden, heisst es in einer Mitteilung der Leucom Stafag AG. Lukas Schönenberger, Koordinator der Pfarrei St.Anna meint:

«So haben ausserdem Menschen, die krankheitsbedingt, altershalber oder einfach, weil sie zu später Stunde den Weg nicht mehr auf sich nehmen wollen, die Möglichkeit, an der Mitternachtsmesse teilzunehmen.»

In der Live-Übertragung der Mitternachtsmesse sowie im Gottesdienst am Weihnachtstag, 25. Dezember, erklingt stimmungsvoll-festliche Musik für Streicher und Orgel.

Julia Muñoz-Toledo, Karin Mazenauer, Evgenia Murtazaeva, Nadine Uhl, Katharina Vogt (Violinen), Eva Maria Hux (Violoncello), Csaba Dimen (Kontrabass) und Emanuel Helg (Orgel) interpretieren ein Konzert des böhmischen Komponisten Johann Baptist Vanhal sowie ausgewählte Kirchensonaten von Wolfgang Amadeus Mozart.

Durch die Liturgie führen Vikar Hieronimus Kwure und Pastoralraumleiter Thomas Markus Meier.