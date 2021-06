Frauenfeld Eröffnungsfest im Stadtlabor mit Button und Bastelecke Das Stadtlabor Frauenfelds wird am 3. Juli eröffnet. Die Frauenfelderinnen und Frauenfelder sind zu einem kleinen Einweihungsfest von 10 bis 16 Uhr eingeladen.

Das Frauenfelder Stadtlabor in der Altstadt. Bild: PD

(red) Bald ist die Bevölkerung von Frauenfeld herzlich eingeladen, im Rahmen eines kleinen Festes das Stadtlabor offiziell einzuweihen. An der Zürcherstrasse 158, also an bester Lage in der Altstadt, betreibt die Stadt Frauenfeld mit der Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG Fit) seit September 2020 das Stadtlabor.

Darin können die Frauenfelder ihre Stadt aktiv mitgestalten, indem sie gemeinsam mit anderen Einwohnenden auf unkomplizierte Art und Weise in einen Dialog kommen und gemeinsam Ideen entwickeln. Das Stadtlabor bietet zudem Raum, um Angebote zu promoten und neue innovative Geschäftsideen zu verwirklichen. Weiter ist es möglich, die Räume für Kurse, Veranstaltungen oder Sitzungen zu nutzen.

Am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 16 Uhr, soll das Stadtlabor nun mit einem Fest offiziell eröffnet und eingeweiht werden.

Dies teilt das Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung mit. Mit diversen Attraktionen wie etwa einer Geschichten- und Bastelecke für Kinder lädt das Team des Stadtlabors die Bevölkerung ein, sich das Stadtlabor in aller Ruhe anzusehen und die vielen Möglichkeiten zu entdecken, wie die Räume genutzt werden können. Die Besucher haben zudem die Möglichkeit, sich von der Illustratorin Rina Jost, Gewinnerin des städtischen Förderpreises 2017, einen individuellen Ansteckbutton zeichnen zu lassen. Ausserdem kann man sich am Stand von Regio Frauenfeld Freizeit und Tourismus über das Freizeitangebot in der Region informieren. Das Stadtlabor ist ein Projekt von «Miteinander Frauenfeld gestalten (MFG)». Das Erdgeschoss und der erste Stock der Liegenschaft der Raiffeisenbank darf die Stadt drei Jahre kostenlos nutzen.