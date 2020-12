Frauenfeld Ein Jahr nach dem verheerenden Grossbrand: Stadtrat und Landwirt Andreas Elliker holt Auszeichnung dank hiesigem Holz Nach dem Wiederaufbau des vom Brand zerstörten Bachhof erhält Stadtrat Andreas Elliker eine Auszeichnung.

Meisterlandwirt und SVP-Stadtrat Andreas Elliker zeigt in Anwesenheit von Paul Koch seinen neuen Stall. Bild: Thomas Güntert

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, als der Stall des Frauenfelder SVP-Stadtrates Andreas Elliker auf dem Bachhof in Osterhalden den Flammen zum Opfer gefallen ist. Am Montag hat Lignum Ost als Dachverband der Thurgauer Holzwirtschaft den neuen Melkviehstall mit dem Label «Schweizer Holz» ausgezeichnet. Dafür müssen mindestens vier Fünftel des verarbeiteten Holzes aus hiesigen Wäldern verarbeitet werden.

Grossteil stammt aus dem Wald vom Nachbarn

Beim Neubau hat Elliker über 400 Quadratmeter Holz verarbeiten lassen, was etwa der doppelten Menge Rundholz entspricht. Rund die Hälfte davon waren Bretter und Schnittwaren, den Rest machen Massivholz und Verkleidungen aus. Ein Grossteil des natürlichen Baustoffs stammt aus dem Wald von Nachbar Michael Büchi und ist Käferholz, wie Elliker und Lignum-Ost-Präsident Paul Koch beim Rundgang am Montag gesagt haben.

Lignum-Ost-Präsident Paul Koch überreicht Urkunde an Andreas Elliker. Bild: Thomas Güntert

Der Holzkostenanteil am rund 2,7-Millionen-Projekt beträgt rund 200'000 Franken. Für Reto Gentsch, Inhaber der beteiligten Schwendimann AG, wäre das Einsparpotenzial beim Holz bei einer Totaloptimierung allenfalls bei 15000 Franken gelegen. Die Fassadenschalung wäre aus dem Ausland nicht billiger und beim Massivholz der Unterschied durch die kurzen Wege verschwindend gering gewesen. «Beim Brettschichtholz wären die Ersparnisse unter einem Zehntel gelegen», sagt er.

Wertschöpfung bleibt in der Region

Koch dankt Elliker, dass er für seinen neuen Stall einheimisches Holz verwendet hat, wodurch die Wertschöpfung in der Region bleibt. «Dahinter stehen Lehrlinge, Planer, Handwerker und Fachleute, die Arbeit bekamen, bei uns Steuern zahlen und ihr Geld ausgeben», meint er. Der Bau wurde von der Schwendimann AG in Stammheim und der Krähenbühl AG in Thundorf ausgeführt.

Der Stall ist 40 Meter lang und 70 Meter breit und besteht aus zwei Schiffen. Der niedrige Teil ist im Moment für 54 Melkkühe eingerichtet, kann aber auf 62 Kühe erweitert werden. Im hohen Teil ist das Heu untergebracht, das über die Dachabwärme getrocknet. Zudem wurde der Boden isoliert, um ein Drittel vom Wärmeverlust einzusparen. Das Regenwasser wird gesammelt und der Melkstand damit gereinigt.