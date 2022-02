Ab dem Sommer dieses Jahres arbeiten Fachpersonen in der Brotegg-Praxis. Ziel ist es, ältere Menschen in Gesundheitsfragen und bei der Wahl von Hilfsangeboten zu unterstützen. An der Gründungsversammlung ist Edith Graf-Litscher zur Präsidentin gewählt worden. Dem Vorstand gehören auch Hanspeter Schmid als Vizepräsident sowie Marianne Luginbühl und Ueli Frei an.