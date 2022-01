Frauenfeld Die Jungen toben sich aus: In der offenen Turnhalle Oberwiesen treffen sich Erst- bis Sechstklässler zum Sport Im Rahmen des Sportprogramms 20gi-move kommen Kinder im Schulhaus Oberwiesen zum Klettern, Völkerball und Unihockey spielen zusammen.

Unihockey ist vor allem bei den Buben hoch im Kurs. Bild: Manuela Olgiati

Die Sportferien haben begonnen, nicht alle Schüler sind mit ihren Eltern in die Berge gefahren. Das nutzten Frauenfelder Kinder und Jugendliche gestern bei Spiel und Spass. Sie beteiligten sich am Sportprogramm 20gi-move. Zu Beginn stellten sich die jungen Sportler noch im Kreis auf. Manuel Schulz erklärte die Spielregeln und es gibt eine Auswahl an Angeboten. «Wir wollen Burg Völkerball spielen», rufen ein paar Mädchen und Buben laut. Klettern und Korbball stehen weiter auf der Favoritenliste. Schulz sagt:

«Ich freue mich, dass wieder viele sportlich Begeisterte teilnehmen.»

Viele Kinder kommen regelmässig vorbei, dieses Mal gibt es einige neue Gesichter. Schulz ist Sozialpädagoge und bei der Stadt Frauenfeld für die Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi-move verantwortlich. Sein Engagement zeichnet ihn aus, denn er weiss, welche Sportarten trendig sind. «Die Spiel- und Bewegungsangebote sind beliebt und werden immer von einer Fachperson der Sozialen Arbeit begleitet», sagt Schulz. Gestern überwachten in den Hallen zwei weitere Leiter und eine Leiterin.

Eine Mannschaft setzt zum Fussballspiel an. In der oberen Halle sind mehrere Posten aufgestellt. Unihockey, Korbball, Federball, auch die Schaukel in der Matte bilden den Spassfaktor. Besonders, wenn Leiter Manuel Schulz kraftvoll anschiebt. Purzelbäume schlagen auf der grossen Matte kommen ebenso gut an. Dazu gibt es fröhliches Gelächter mit einer Rutschpartie.